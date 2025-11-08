La Serie C Girone B propone una sfida interessante tra due squadre con obiettivi molto diversi. Carpi e Livorno si affrontano domenica 9 novembre alle ore 17:30 in una gara che può dire molto sul futuro di entrambe: i padroni di casa cercano continuità per restare in zona playoff, mentre i toscani vogliono punti per allontanarsi dalle ultime posizioni. Vuoi assistere alla gara? Puoi guardare gratuitamente Carpi-Livorno in streaming live su Bet365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare, continua a leggere l’articolo.
La diretta streaming
Carpi-Livorno, dove vedere lo streaming gratis: la partita in diretta tv live
Dove vedere Carpi-Livorno in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideali per analizzare ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’occasione perfetta per seguire la Serie C dal tuo dispositivo, ovunque ti trovi.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.
Per accedere allo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
Il Carpi arriva all’appuntamento forte del settimo posto e di un rendimento interno positivo. La formazione di Cassani si affida al suo 3-4-2-1, modulo che esalta la compattezza e la capacità di colpire in ripartenza.
Il Livorno, invece, deve invertire la rotta: la squadra di Formisano è in difficoltà ma può contare sull’esperienza di alcuni veterani per provare a risalire la classifica. La solidità difensiva e la concentrazione saranno fondamentali per strappare punti preziosi in trasferta.
Le probabili formazioni di Carpi-Livorno—
Il Carpi punta sul 3-4-2-1 per controllare il ritmo e sfruttare la spinta sulle corsie esterne, con Sall riferimento offensivo. Il Livorno risponde con il 4-5-1, modulo più coperto che mira a bloccare le linee di passaggio centrali e a ripartire in velocità.
Carpi (3-4-2-1): Sorzi, Rossini, Panelli, Zagnoni, Cecotti, Rosetti, Figoli, Verza, Cortesi, Casarini, Sall. Allenatore: Stefano Cassani
Livorno (4-5-1): Ciobanu, Nwachukwu, Noce, Monaco, Gentile, Mawete, Marchesi, Odjer, Hamlili, Biondi, Dionisi. Allenatore: Alessandro Vittorio Formisano
Non perdere l’occasione di seguire Carpi-Livorno in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C. Non perderti nemmeno un minuto di Carpi-Livorno in streaming live gratis su Bet365.
© RIPRODUZIONE RISERVATA