Carpi-Perugia: dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE

Lo scorso incrocio tra le due formazioni ha sorriso agli ospiti, vincenti per 1-0. Un precedente che potrebbe pesare a livello psicologico, con i padroni di casa determinati a cercare riscatto davanti ai propri tifosi.

Stefano Sorce 4 ottobre - 17:35

La sfida tra Carpi e Perugia, in programma domenica 5 ottobre 2025 alle ore 17:30, sarà molto più di una semplice partita di campionato: al Cabassi andrà in scena un vero e proprio scontro diretto in zona salvezza del Girone B di Serie C. Entrambe le squadre, reduci da un avvio complicato, cercano punti fondamentali per risollevare morale e classifica. Con Bet365 puoi seguire Carpi-Perugia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato.Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Carpi-Vicenza in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la grande sfida del Cabassi comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Carpi-Vicenza in diretta live. Il match sarà visibile anche su SKY SPORT (canale 253) e NOW e sulle relative applicazioni.

Il momento delle due squadre — Il Carpi si presenta all’appuntamento in 13ª posizione con 8 punti, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. I numeri però raccontano di una squadra che fatica tra le mura amiche: nessuna vittoria casalinga finora, con 2 pareggi e 1 ko, oltre a 7 gol fatti e 10 subiti complessivamente. Per gli uomini di Stefano Cassani sarà quindi fondamentale invertire il trend e sfruttare l’occasione davanti al proprio pubblico.

Situazione ancora più delicata per il Perugia, che occupa il 19° posto a quota 3 punti. I biancorossi umbri non hanno ancora trovato la vittoria, con un bilancio di 3 pareggi e 4 sconfitte, 6 gol segnati e 11 incassati. Anche in trasferta i risultati non sorridono: 2 pari e 1 ko. Il tecnico Piero Braglia è chiamato a scuotere i suoi, che vivono un periodo di scarsa fiducia e hanno un disperato bisogno di conquistare i primi tre punti della stagione.

Le probabili formazioni di Carpi-Perugia — Carpi (3-4-1-2): Sorzi, Rossini, Lombardi, Panelli, Cecotti, Figoli, Rosetti, Rigo, Casarini, Sall, Gerbi. Allenatore: Cassani.

Perugia (3-5-2): Gemello, Megelaitis, Tozzuolo, Dell'Orco, Calapai, Giunti, Torrasi, Tumbarello, Giraudo, Montevago, Kanoute. Allenatore: Braglia.