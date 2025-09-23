Carpi-Ravenna: dove vedere la Serie C in Diretta LIVE e in Streaming

Carpi-Ravenna, sesta giornata del Gruppo B di Serie C: info partita, probabili formazioni, dove vedere la gara in Tv e in Streaming

Vincenzo Bellino Redattore 23 settembre - 04:05

Carpi-Ravenna, una delle sfide più interessanti del turno infrasettimanale del Gruppo B di Serie C, valido per la sesta giornata. Ospiti in vetta alla classifica insieme all'Arezzo con dodici punti conquistati dopo quattro giornate (3 vittorie e 1 ko); poco più distanti i padroni di casa che in caso di vittoria si porterebbero a -1 dai romagnoli.

Carpi-Ravenna: dove vedere la Serie C in Diretta Tv e in Streaming Gratis — CARPI RAVENNA SERIE C DIRETTA LIVE STREAMING - Con Bet365 puoi seguire Carpi-Ravenna GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in maniera semplice e immediata. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: ti basta creare un nuovo account tramite il link dedicato, versare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutte le partite inserite nel vasto palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e calciatori, ideale per approfondire ogni dettaglio della sfida.

Un’occasione imperdibile per vivere il grande spettacolo della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati subito su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Carpi-Ravenna in diretta streaming. La partita, in programma martedì 23 settembre alle ore 20:45, sarà trasmessa anche su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251), Now e sulle rispettive app SkyGo e NowTv.

Qui Carpi — Continuità. Sarà questa la parola d'ordine in casa Carpi che come il Ravenna, ha perso solo una volta nelle prime cinque, ma allo stesso tempo ha anche raccolto qualche pareggio di troppo. I due successi sono arrivati entrambi in trasferta, chissà che il tabù pubblico amico non venga sfatato martedì sera.

Qui Ravenna — Dall’altra parte troviamo un Ravenna in grande fiducia e una forma invidiabile. Con 4 vittorie e 1 sconfitta nelle ultime cinque giornate, la squadra guidata da Marco Marchionni ha mostrato un attacco prolifico e una difesa solida, confermandosi come una delle formazioni più competitive del girone. Anche in trasferta il Ravenna ha saputo ottenere risultati importanti, consolidando la sua posizione ai vertici della classifica e puntando a mantenere l’imbattibilità lontano da casa.

Carpi-Ravenna, probabili formazioni — CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Lombardi, Rossini; Ceccotti, Figoli, Rosetti, Arcopinto; Cortesi, Stanzani; Gerbi. Allenatore: Stefano Cassani

RAVENNA (3-5-2): Anacoura; Solini, Esposito, Donati; Corsinelli, Tenkorang, Di Marco, Lonardi, Rrapaj; Spini, Motti. Allenatore: Marco Marchionni