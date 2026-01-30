Il Girone B di Serie C propone sabato 31 gennaio alle ore 17:30 la sfida tra Carpi e Sambenedettese , un confronto che mette in palio punti pesanti nella zona centrale e medio-bassa della classifica. Le due squadre arrivano al match separate da quattro lunghezze e con l’obiettivo comune di dare continuità al proprio cammino.

Dove vedere Carpi-Sambenedettese in diretta TV e in streaming LIVE

La diretta di Carpi-Sambenedettese è disponibile in streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla visione è necessario registrarsi tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro, che consente di seguire l’incontro senza costi aggiuntivi e di consultare statistiche aggiornate in tempo reale durante tutta la gara.