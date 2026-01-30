Il Girone B di Serie C propone sabato 31 gennaio alle ore 17:30 la sfida tra Carpi e Sambenedettese, un confronto che mette in palio punti pesanti nella zona centrale e medio-bassa della classifica. Le due squadre arrivano al match separate da quattro lunghezze e con l’obiettivo comune di dare continuità al proprio cammino.
La diretta streaming
Carpi-Sambenedettese streaming gratis: la diretta tv live della partita
Dove vedere Carpi-Sambenedettese in diretta TV e in streaming LIVE—
Il momento delle due squadre—
Il Carpi, undicesimo con 27 punti, vive una stagione di discreto equilibrio e punta a consolidare la propria posizione nella parte centrale della classifica. La squadra di Stefano Cassani cerca continuità di risultati, affidandosi a un impianto tattico solido e alla capacità di sfruttare il fattore campo per costruire il proprio percorso.
La Sambenedettese, quindicesima a quota 23 punti, è chiamata a trovare maggiore stabilità per allontanarsi definitivamente dalla zona calda. Il gruppo allenato da Ottavio Palladini alterna buone prestazioni a passaggi a vuoto, ma dispone di elementi offensivi in grado di colpire anche lontano da casa.
Le probabili formazioni di Carpi-Sambenedettese—
Il Carpi dovrebbe confermare il 3-4-2-1, modulo che garantisce compattezza difensiva e permette agli uomini tra le linee di supportare efficacemente l’unica punta. La Sambenedettese risponde con il 3-4-3, assetto più aggressivo che punta sull’ampiezza e sulla qualità del tridente per mettere pressione alla retroguardia avversaria.
Carpi (3-4-2-1): Sorzi, Rossini, Panelli, Zagnoni, Cecotti, Rosetti, Figoli, Verza, Cortesi, Casarini, Sall. Allenatore: Stefano Cassani
Sambenedettese (3-4-3): Orsini, Tosi, Pezzola, Zini, Candellori, Bongelli, Touré, Zoboletti, Touré, Eusepi, Konate. Allenatore: Ottavio Palladini
