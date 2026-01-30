derbyderbyderby streaming Carpi-Sambenedettese streaming gratis: la diretta tv live della partita

Carmine Panarella
Carmine Panarella

Il Girone B di Serie C propone sabato 31 gennaio alle ore 17:30 la sfida tra Carpi e Sambenedettese, un confronto che mette in palio punti pesanti nella zona centrale e medio-bassa della classifica. Le due squadre arrivano al match separate da quattro lunghezze e con l’obiettivo comune di dare continuità al proprio cammino.

Dove vedere Carpi-Sambenedettese in diretta TV e in streaming LIVE

  

La diretta di Carpi-Sambenedettese è disponibile in streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla visione è necessario registrarsi tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro, che consente di seguire l’incontro senza costi aggiuntivi e di consultare statistiche aggiornate in tempo reale durante tutta la gara.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Mantenere il conto attivo oppure effettuare una scommessa

  • CercareCarpi-Sambenedettese nel palinsesto Live

    • Il momento delle due squadre

      

    Il Carpi, undicesimo con 27 punti, vive una stagione di discreto equilibrio e punta a consolidare la propria posizione nella parte centrale della classifica. La squadra di Stefano Cassani cerca continuità di risultati, affidandosi a un impianto tattico solido e alla capacità di sfruttare il fattore campo per costruire il proprio percorso.

    La Sambenedettese, quindicesima a quota 23 punti, è chiamata a trovare maggiore stabilità per allontanarsi definitivamente dalla zona calda. Il gruppo allenato da Ottavio Palladini alterna buone prestazioni a passaggi a vuoto, ma dispone di elementi offensivi in grado di colpire anche lontano da casa.

    Le probabili formazioni di Carpi-Sambenedettese

      

    Il Carpi dovrebbe confermare il 3-4-2-1, modulo che garantisce compattezza difensiva e permette agli uomini tra le linee di supportare efficacemente l’unica punta. La Sambenedettese risponde con il 3-4-3, assetto più aggressivo che punta sull’ampiezza e sulla qualità del tridente per mettere pressione alla retroguardia avversaria.

    Carpi (3-4-2-1): Sorzi, Rossini, Panelli, Zagnoni, Cecotti, Rosetti, Figoli, Verza, Cortesi, Casarini, Sall. Allenatore: Stefano Cassani

    Sambenedettese (3-4-3): Orsini, Tosi, Pezzola, Zini, Candellori, Bongelli, Touré, Zoboletti, Touré, Eusepi, Konate. Allenatore: Ottavio Palladini

