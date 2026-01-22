Carpi-Ternana: lo streaming gratis della gara di Serie C

Carpi e Ternana si affrontano sabato 24 gennaio alle 14:30 in un delicato scontro diretto del Girone B di Serie C

Stefano Sorce 22 gennaio - 01:36

Sabato 24 gennaio 2026 alle ore 14:30 il Cabassi ospita la sfida tra Carpi-Ternana, match valido per il Girone B di Serie C. Le due squadre sono separate da un solo punto in classifica e arrivano a questo appuntamento con la necessità di conquistare punti pesanti per allontanarsi dalla zona calda e provare a rilanciarsi.

Il Carpi attraversa un periodo complicato. I biancorossi non vincono da cinque partite e arrivano dalla sconfitta per 0-2 contro il Campobasso. Le difficoltà sono evidenti sia in fase offensiva che difensiva, con una squadra che fatica soprattutto tra le mura amiche, dove i risultati non stanno arrivando. La Ternana, invece, vive una fase leggermente più stabile nonostante l’ultimo ko contro il Potenza. La squadra di Liverani ha mostrato maggiore equilibrio e solidità rispetto agli avversari, con una difesa più organizzata e una buona capacità di gestione delle partite, soprattutto in trasferta.

Dove vedere Carpi-Ternana in diretta tv e streaming — Il match potrà essere seguito in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica da tutti gli utenti registrati. Una volta completata la registrazione e effettuato un deposito minimo di 10 euro, l’evento sarà accessibile nella sezione live. La visione sarà disponibile su smartphone, tablet e computer. Durante la diretta saranno consultabili dati aggiornati, statistiche live e informazioni sui protagonisti della gara. Il match sarà visibile anche su Sky Sport e sulla relativa applicazione Sky Go.