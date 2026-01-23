Carpi-Ternana: probabili formazioni, diretta live e streaming della gara

La sfida tra Carpi e Ternana rappresenta uno snodo importante nella corsa playoff del Girone B. I biancorossi arrivano all’appuntamento dopo un lungo digiuno di vittorie e sono chiamati a reagire per non scivolare fuori dalla top ten

Sabato 24 gennaio 2026, alle 14:30, lo stadio Sandro Cabassi ospita la sfida tra Carpi-Ternana, match valido per la 23ª giornata del Girone B di Serie C. Un confronto diretto che mette in palio punti pesantissimi nella corsa ai playoff, con le due squadre separate da una sola lunghezza in classifica.

Dove vedere Carpi-Ternana in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguireCarpi-Ternana in streaming live. Dopo aver creato l’account ed effettuato un primo deposito di almeno 10 euro, l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Carpi attraversa una fase estremamente delicata. I biancorossi non vincono da oltre due mesi e arrivano alla sfida dopo una lunga striscia negativa fatta di tre pareggi e tre sconfitte, con appena 5 gol segnati e 11 subiti nell’ultimo periodo. Una frenata che ha fatto scivolare la squadra di Cassani a ridosso della zona playoff, ora seriamente a rischio. L’addio dell’ex capitano Cortesi e le numerose assenze hanno complicato ulteriormente il momento, ma il Cabassi resta un fattore su cui il Carpi prova ad aggrapparsi per ritrovare fiducia. Servirà una risposta soprattutto sul piano offensivo, dove il peso dei gol ricade quasi interamente su Stanzani e Gerbi.

Situazione diversa, ma non meno complessa, per la Ternana. Gli umbri sono a un solo punto dal Carpi e vedono nella trasferta emiliana l’occasione giusta per il sorpasso e il rientro stabile nella top ten. La sconfitta di misura contro l’Ascoli non ha scalfito le certezze della squadra di Fabio Liverani, apparsa comunque solida e organizzata. Il mercato ha portato nuove soluzioni e qualità, e l’attenzione è tutta sull’esordio di Giuseppe Panico, pronto a dare imprevedibilità sulla trequarti. La Ternana arriva al Cabassi con l’idea di giocarsela a viso aperto, forte di una struttura tattica ormai ben definita.

Le probabili formazioni di Carpi-Ternana — Cassani deve rinunciare allo squalificato Rossini e a diversi indisponibili. Davanti a Sorzi, spazio a Zagnoni, Panelli e Lombardi nella linea a tre. Sugli esterni agiranno Tcheuna e Cecotti, con Pietra e Figoli in mezzo. Casarini sarà il riferimento tra le linee, a supporto della coppia offensiva Stanzani-Gerbi.

Liverani scioglierà gli ultimi dubbi solo a ridosso del match, ma il modulo sarà confermato. In porta D’Alterio, con Donati, Capuano e Martella in difesa. A centrocampo possibile spazio a Garetto al fianco di Vallocchia, mentre sugli esterni agiranno Kerrigan e Ndrecka. Sulla trequarti debutto per Panico, alle spalle di Dubickas e Pettinari.

Carpi (3-4-1-2): Sorzi, Zagnoni, Panelli, Lombardi, Tcheuna, Pietra, Figoli, Cecotti, Casarini, Stanzani, Gerbi.

Ternana (3-4-1-2): D’Alterio, Donati, Capuano, Martella, Kerrigan, Garetto, Vallocchia, Ndrecka, Panico, Dubickas, Pettinari.