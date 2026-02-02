Casa Pia-Porto: dove vedere la Serie A portoghese in Streaming e in TV

Casa Pia-Porto: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie A portoghese su Sisal, GoldBet e Lottomatica

2 febbraio 2026

La ventesima giornata di Liga Portugal si chiude con una sfida che, almeno sulla carta, sembra indirizzata: il Porto capolista fa visita al Casa Pia con l’obiettivo di consolidare il primo posto e aumentare il margine sulle inseguitrici.

I Dragões stanno viaggiando a ritmi altissimi, con numeri difensivi e offensivi di primo livello, mentre i padroni di casa sono pienamente coinvolti nella lotta salvezza e cercano punti pesanti soprattutto davanti al proprio pubblico.

Qui Casa Pia — Il Casa Pia sta vivendo una stagione complicata e naviga nelle zone basse della classifica. Il rendimento interno non è stato finora all’altezza: poche vittorie, diversi pareggi e sconfitte che hanno rallentato la corsa verso una salvezza tranquilla. La squadra mostra carattere a tratti, ma fatica a mantenere continuità durante i novanta minuti, soprattutto contro avversari di livello superiore.

Qui Porto — Il Porto arriva all’appuntamento con numeri quasi perfetti. Primo in classifica, miglior difesa del campionato e rendimento esterno impeccabile: lontano da casa la squadra ha costruito gran parte del suo vantaggio. Il lavoro dell’allenatore ha dato identità chiara: pressione organizzata, gestione del ritmo e grande efficacia nelle due aree.

Probabili formazioni — Casa Pia (3-4-3): Sequeira; Kaly, Sousa, Goulart; Larrazabal, Brito, Nhaga, Conte; Livolant, Cassiano, Morais. Allenatore: Alvaro Pacheco.

Porto (4-3-3): D. Costa; Fernandes, T. Silva, Bednarek, Kiwior; R. Mora, Varela, Veiga; Pepe, Samu, Sainz. Allenatore: Francesco Farioli.

