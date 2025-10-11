Casarano-Audace Cerignola, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE

Scopri dove seguire la prossima giornata di Serie C.

Lorenzo Maria Napolitano 11 ottobre - 13:55

La pausa per le Nazionali non ferma il fascino della Serie C. La competizione è arrivata all'ottava giornata e questo weekend andrà in scena la nona: una delle sfide più avvincenti che propone il calendario è quella tra Casarano e Audace Cerignola. Il fischio d'inizio è in programma domani alle 14:30 e la partita potrà essere seguita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Il momento di forma delle due squadre — A questa sfida si presenta decisamente meglio il Casarano, che con cinque risultati utili consecutivi è riuscito a schizzare in alto in classifica. Al momento, infatti, occupa la sesta posizione con 15 punti, soli quattro di distanza dalla vetta in cui se ne sta comodamente la Salernitana. L'Audace Cerignola, invece, ha il compito di rialzare la testa dopo la sconfitta contro il Cosenza e, in generale, una serie di partite e prestazioni poco soddisfacenti. Nelle ultime cinque giornate, infatti, l'Audace Cerigonola ha strappato soltanto cinque punti su quindici a disposizione.

Le possibili formazioni di Casarano-Audace Cerignola — Casarano (3-4-3): Chiorra; Gega, Celiento, Lulic; Cajazzo, D'Alena, Logoluso, Gyamfi; Chirico, Malcore, Milico.

Audace Cerignola (3-5-2): Greco; Todisco, Martinelli, Vicentin; Vitale, Paolucci, Bianchini, Cretella, Russo; Cuppone, Emmausso.