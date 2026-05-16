Domenica 17 maggio, alle ore 20:00, lo stadio Giuseppe Capozza sarà il teatro di una delle sfide più interessanti del primo turno playoff di Serie C: il Casarano ospita l’Union Brescia in una gara che promette intensità, tensione e atmosfera da dentro o fuori. I pugliesi arrivano all’appuntamento spinti dall’entusiasmo della rimonta completata contro il Renate, mentre i lombardi vogliono confermare quanto di buono mostrato nelle ultime settimane sotto la guida di Eugenio Corini. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI CASARANO-BRESCIA CLICCA SU BET365.

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Trasmissione in diretta

Il momento delle due squadre

Il Casarano vive uno dei momenti migliori della propria stagione. La formazione di Di Bari ha trovato continuità di risultati e convinzione nei propri mezzi, riuscendo a vincere sette delle ultime nove partite disputate tra regular season e playoff. La spinta del pubblico del Capozza potrebbe diventare un fattore importante in una gara così delicata.

L’Union Brescia, invece, ha sfruttato le settimane di pausa per preparare nel dettaglio questa doppia sfida. Corini ha lavorato soprattutto sull’organizzazione tattica e sulla solidità mentale di una squadra che vuole interrompere la serie negativa nelle gare di postseason. Il successo esterno contro l’Inter U23 ha riportato fiducia e convinzione nell’ambiente biancoblù.

Le probabili formazioni di Casarano-Brescia

Di Bari dovrebbe confermare il 4-3-3, puntando sulla fantasia di Chiricò e sulla fisicità di Grandolfo al centro dell’attacco. Leonetti agirà sull’altra corsia offensiva, mentre in mezzo al campo Maiello avrà il compito di dettare tempi e geometrie. In difesa spazio alla coppia centrale formata da Negro e Gega.

L’Union Brescia dovrebbe invece schierarsi con il 3-5-2, sistema che garantisce maggiore copertura e densità nella zona centrale del campo. Cisco e De Maria saranno fondamentali sulle corsie, mentre Marras agirà alle spalle di Crespi nel reparto offensivo. In mezzo al campo occhi puntati su Balestrero e Zennaro, chiamati a dare ritmo e inserimenti.

Casarano (4-3-3): Bacchin; Logoluso, Negro, Gega, Giraudo; Maiello, Lulic, Cerbone; Chiricò, Grandolfo, Leonetti.

Union Brescia (3-5-2): Gori; Rizzo, Silvestri, Armati; Cisco, Mercati, Zennaro, Balestrero, De Maria; Marras; Crespi.

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