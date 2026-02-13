Casarano-Casertana: streaming gratis, probabili formazioni e analisi

Casarano e Casertana si affrontano sabato 14 febbraio alle 14:30 nella 27ª giornata di Serie C Girone C. I padroni di casa puntano alla zona playoff, mentre gli ospiti difendono il quinto posto

Stefano Sorce 13 febbraio 2026 (modifica il 13 febbraio 2026 | 16:57)

Sabato 14 febbraio alle ore 14:30, allo Stadio Capozza, si gioca una delle partite più delicate della 27ª giornata del Girone C di Serie C: Casarano-Casertana FC. In palio ci sono punti pesanti: il Casarano vuole consolidare la zona playoff, la Casertana punta a difendere il piazzamento nelle prime cinque.

Dove vedere Casarano-Casertana in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento del Casarano: equilibrio fragile ma fattore campo decisivo — Il Casarano occupa attualmente il decimo posto in classifica con un bilancio di 9 vittorie, 6 pareggi e 11 sconfitte, un percorso che racconta una stagione altalenante, fatta di buone prestazioni alternate a cali evidenti. L’ultima sconfitta per 3-0 contro la Salernitana ha evidenziato alcune criticità soprattutto nella fase difensiva, in particolare nella gestione delle transizioni e dei momenti di pressione avversaria. Nelle ultime cinque gare la squadra ha ottenuto una sola vittoria, accompagnata da due pareggi e due sconfitte, con una media di 1.0 gol segnati e 1.8 subiti a partita. Numeri che fotografano una squadra capace di restare in partita ma non sempre di controllarla.

Tra le mura amiche, però, il rendimento cambia sensibilmente. Il Casarano in casa appare più compatto, concede meno spazi e tende a disputare gare più controllate. Non è un caso che nelle ultime quattro partite interne si sia registrato l’Under 7.5 nei calci d’angolo, dato che conferma un approccio meno frenetico e più prudente. Complessivamente la media stagionale è di 1.3 gol fatti e 1.7 subiti, mentre l’ultimo precedente contro la Casertana, datato 5 ottobre 2025, si è chiuso con un netto 3-0 in favore dei pugliesi.

Il momento della Casertana: solidità ma difficoltà nel chiudere le partite — La Casertana si presenta a questo confronto al quinto posto con 12 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte, una stagione complessivamente positiva anche se non priva di alti e bassi. Il recente pareggio per 2-2 contro il Crotone ha mostrato una squadra capace di produrre gioco e occasioni, ma ancora vulnerabile nella gestione del vantaggio.

Nelle ultime cinque partite la Casertana ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte, segnando in media 1.2 gol a partita ma subendone 2.0, un dato che evidenzia qualche fragilità difensiva nelle ultime settimane.

Casarano-Casertana: probabili formazioni e moduli — Mister Vito Di Bari dovrebbe confermare il 3-4-3 con Bacchin tra i pali. Difesa a tre composta da Mercadante, Bacchini e Ciliento. A centrocampo Ferrara e Giraudo agiranno sulle fasce, con D’Alena e Versienti centrali. In attacco spazio al tridente Santarcangelo–Chiricò–Leonetti.

Federico Coppitelli dovrebbe optare per un 5-3-2 con Lucia in porta. Difesa a cinque con Viscardi e Llano esterni, Proia, Liotti e Oukhadda centrali. In mezzo al campo Girelli, Toscano e Sacco. Coppia d’attacco composta da Casarotto e Kallon.

Casarano: 3-4-3: Bacchin; Mercadante, Bacchini, Ciliento; Ferrara, D’Alena, Versienti, Giraudo; Santarcangelo, Chiricò, Leonetti.

Casertana: 5-3-2: Lucia; Viscardi, Proia, Liotti, Oukhadda, Llano; Girelli, Toscano, Sacco; Casarotto, Kallon.

