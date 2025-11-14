La Serie C col suo Girone C propone un confronto ad alta intensità tra Casarano e Catania, in programma sabato 15 novembre alle ore 14:30. I pugliesi vogliono confermarsi in zona playoff, mentre gli etnei, primi in classifica, cercano un altro successo per consolidare il proprio primato. Vuoi seguire il match in diretta? Puoi guardare gratuitamente Casarano-Catania in streaming live su Bet365, in modo rapido e accessibile da qualsiasi dispositivo.
La diretta streaming
Casarano-Catania, streaming gratis e formazioni: dove vedere la diretta tv live
Dove vedere Casarano-Catania in diretta TV e in streaming LIVE—
La visione dell’incontro è gratuita per tutti gli utenti registrati su Bet365. Dopo aver aperto un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuato un deposito minimo di 5 euro, avrai accesso all’intero palinsesto streaming, comprese le partite della Serie C, insieme a statistiche aggiornate e informazioni utili per seguire il match nel dettaglio.
Per accedere allo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
Il Casarano sta vivendo una stagione positiva, con un rendimento solido che lo mantiene stabilmente nella parte alta della classifica. Di Bari punta molto sulla qualità offensiva, sulle accelerazioni di Chiricò e sulla capacità di Malcore di incidere nei momenti decisivi.
Il Catania, capolista del girone, continua a mostrare un'organizzazione di gioco di assoluto livello. Toscano ha costruito un gruppo compatto, equilibrato e capace di soffrire quando serve, sfruttando l’esperienza di elementi come Di Tacchio e la pericolosità offensiva di Lunetta e Forte.
Le probabili formazioni di Casarano-Catania—
Il Casarano dovrebbe confermare il 3-4-3, modulo che esalta la spinta sulle corsie esterne e la qualità degli attaccanti. Il Catania risponderà con un equilibrato 5-3-2, puntando sulla solidità difensiva e sulle ripartenze.
Casarano (3-4-3): Chiorra, Celiento, Lulic, Gega, Cajazzo, Logoluso, D'Alena, Pinto, Chiricò, Malcore, Ferrara. Allenatore: Vito Di Bari
Catania (5-3-2): Dini, Casasola, Ierardi, Di Gennaro, Celli, Donarumma, Di Tacchio, Quaini, Cicerelli, Lunetta, Forte. Allenatore: Domenico Toscano
