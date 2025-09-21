L'emozioni della Serie C per una sfida di assoluto cartello. Ecco cosa fare per non perdersi nemmeno un minuto della partita

Michele Massa 21 settembre 2025 (modifica il 21 settembre 2025 | 03:50)

La Serie C torna in campo e domenica 21 settembre alle ore 15:00 andrà in scena per il girone C la sfida tra Casarano e Cavese. Due squadre che fino a questo momento della stagione hanno regalato un calcio veloce e molto divertente, la partita promette gol e spettacolo.

Dove vedere Altamura-Trapani in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra Casarano e Cavese in programma domenica 21 settembre alle ore 15:00. La partita sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Per non perdersi l'emozioni del match basterà cliccare sul link antecedente e godersi lo spettacolo del calcio italiano.

Il momento delle due squadre — Attualmente, il Casarano occupa il quinto posto in classifica con 7 punti, ottenuti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, con un totale di 5 gol fatti e 7 subiti. In casa, la squadra ha ottenuto una vittoria e un pareggio, senza subire sconfitte.

Dall'altro lato, la Cavese si trova in una situazione complicata, al diciottesimo posto con soli 2 punti in 4 partite, senza vittorie all'attivo, ma con 2 pareggi e 2 sconfitte, e un bilancio di 3 gol segnati e 5 subiti. In trasferta, la Cavese ha registrato un pareggio e una sconfitta, manifestando delle difficoltà evidenti. L'ultimo incontro tra le due formazioni ha visto la Cavese imporsi con un convincente 3-0 in casa, un risultato che potrebbe influire negativamente sul morale del Casarano.

Le probabili formazioni di Casarano-Cavese — CASARANO (3-4-3): Ciorra; Celiento, Lulic, Gyamfi; Di Dio, Maiello, Logoluso, Pinto; Chiricò, Malcore, Millico.

CAVESE (3-4-2-1): Boffelli; Evangelisti, Piana, Loreto; Amerighi, Munari, Fornito, Pelamatti; Orlando, Fella; Guida.