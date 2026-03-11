Casarano-Cosenza: lo streaming gratuito della gara di Serie C

Il Casarano proverà a sfruttare il fattore campo per rilanciare la propria stagione, ma si troverà davanti un Cosenza in grande forma e con ambizioni di alta classifica

Stefano Sorce 11 marzo - 18:18

Nel pieno della fase decisiva del campionato di Serie C, due squadre con obiettivi diversi si preparano a incrociare i loro destini. Casarano-Cosenza scenderanno in campo il 14 marzo 2026 alle ore 14:30, in una sfida che può pesare molto sulla corsa ai rispettivi traguardi stagionali.

Il Casarano arriva a questa partita con 40 punti e il decimo posto in classifica, una posizione che non soddisfa pienamente le ambizioni del club. La squadra allenata da Vito Di Bari ha alternato buone prestazioni a passaggi a vuoto durante la stagione. Nelle ultime cinque partite il rendimento è stato piuttosto altalenante, con due vittorie, un pareggio e due sconfitte. L’ultima uscita è stata la sconfitta per 2-1 contro il Monopoli, risultato che ha evidenziato ancora una volta le difficoltà difensive della squadra, che ha già subito 51 gol in campionato.

Il Cosenza, invece, vive un momento decisamente positivo. La squadra guidata da Antonio Buscè occupa il terzo posto con 56 punti, restando pienamente in corsa nelle zone alte della classifica. Nelle ultime cinque partite i rossoblù hanno raccolto quattro vittorie e un pareggio, dimostrando grande solidità. L’ultima gara ha visto il Cosenza imporsi 1-0 contro il Team Altamura, confermando una difesa molto organizzata.

Dove vedere Casarano-Cosenza in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

