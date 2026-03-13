Casarano-Cosenza: probabili formazioni e streaming live del match

Casarano-Cosenza si gioca sabato 14 marzo 2026 alle ore 14:30 allo stadio Giuseppe Capozza per la 32ª giornata del Girone C di Serie C

Stefano Sorce 13 marzo - 13:10

Sabato 14 marzo 2026 alle ore 14:30 lo stadio Giuseppe Capozza sarà il palcoscenico della sfida tra Casarano-Cosenza, incontro valido per la 32ª giornata del Girone C di Serie C 2025/2026. I calabresi arrivano alla trasferta pugliese in uno dei momenti più positivi della stagione, mentre i padroni di casa cercheranno di sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà una delle squadre più in forma del campionato.

La gara Casarano-Cosenza sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, all'interno del pacchetto dedicato alla Serie C, e sarà visibile anche in streaming tramite NOW. Il calcio d'inizio è fissato per sabato 14 marzo alle ore 14:30.

ll momento delle due squadre — Il Casarano proverà a sfruttare il sostegno del pubblico di casa per mettere in difficoltà una delle squadre più solide del momento. I pugliesi dovrebbero affidarsi a un sistema offensivo con tre attaccanti, cercando di sfruttare velocità e qualità negli ultimi metri.

Il Cosenza si presenta alla sfida con grande fiducia. Nelle ultime sei partite i rossoblù hanno raccolto cinque vittorie e un pareggio, risultati che hanno permesso ai Lupi di salire fino al terzo posto in classifica, superando la Salernitana e riducendo il distacco dal Catania capolista a cinque punti. Un filotto di risultati che ha rilanciato le ambizioni della squadra calabrese nella fase decisiva del campionato. Per questa gara tornerà in panchina mister Buscè, che ha scontato le due giornate di squalifica.

Probabili formazioni di Casarano-Cosenza — Il Casarano dovrebbe scendere in campo con una difesa a tre composta da Gyamfi, Bachini e Mercadante davanti al portiere Bacchin. Sulle fasce agiranno Celiento e Ferrara, mentre in mezzo al campo spazio a D’Alena e Logoluso. Il tridente offensivo dovrebbe essere formato da Chiricò, Grandolfo e Cerbone.

Il Cosenza dovrebbe invece confermare il 4-3-2-1. Tra i pali ci sarà Pompei, con la linea difensiva formata da Ciotti, Moretti, Dametto e Ferrara. A centrocampo dovrebbero agire Ba, Langella e Palmieri, mentre sulla trequarti spazio a Emmausso e Florenzi alle spalle dell’unica punta Beretta.

Casarano (3-4-3): Bacchin; Gyamfi, Bachini, Mercadante; Celiento, D’Alena, Logoluso, Ferrara; Chiricò, Grandolfo, Cerbone.

Cosenza (4-3-2-1): Pompei; Ciotti, Moretti, Dametto, Ferrara; Ba, Langella, Palmieri; Emmausso, Florenzi; Beretta.

