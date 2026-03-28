Dove vedere Casarano-Giugliano in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Casarano-Giugliano: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 28 marzo 2026 (modifica il 28 marzo 2026 | 17:32)

Domenica 29 marzo, alle ore 17:30, lo Stadio Giuseppe Capozza sarà il palcoscenico della sfida tra Casarano e Giugliano, valida per il Girone C di Serie C. Un match molto delicato che mette in palio punti pesanti sia in chiave playoff che nella lotta per evitare i play-out. Una gara che si preannuncia equilibrata e ricca di tensione. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI CASARANO-GIUGLIANO SU BET365

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Il momento delle due squadre — Il Casarano arriva a questo appuntamento nel pieno della corsa playoff. Con 44 punti conquistati, la squadra occupa attualmente il nono posto, ma la situazione resta estremamente aperta. Alle spalle, infatti, la pressione è fortissima: Potenza, Team Altamura e Atalanta U23 sono tutte a pochi punti di distanza e pronte ad approfittare di eventuali passi falsi. Nelle ultime due giornate il Casarano ha dato segnali incoraggianti, raccogliendo quattro punti che hanno permesso di mantenere la posizione in classifica. Tuttavia, in questa fase della stagione ogni partita diventa decisiva e servirà continuità per difendere un piazzamento playoff sempre più conteso.

Situazione diversa ma altrettanto delicata per il Giugliano, impegnato nella lotta per la salvezza. La squadra campana si trova a soli tre punti dalla zona sicura e ha bisogno di risultati per allontanarsi definitivamente dai play-out. Il rendimento recente racconta però di una certa discontinuità: nelle ultime cinque partite sono arrivate due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Un andamento altalenante che non consente grande tranquillità, ma che allo stesso tempo dimostra come il Giugliano sia comunque in grado di ottenere risultati importanti. Proprio per questo, la trasferta contro il Casarano rappresenta un banco di prova fondamentale per provare a dare una svolta alla stagione.

Le probabili formazioni di Casarano-Giugliano — La formazione di casa si presenta con un 4-3-3 dinamico e ricco di imprevedibilità sulle fasce: la batteria offensiva sarà infatti composta da Chiricò, Ferrara e Grandolfo; il Giugliano, dal canto suo, risponderà con un 3-4-2-1 in cui l'unica punta, Prado, sarà coadiuvato da Volpe e Baldé.

Casarano (4-3-3): Bacchin; Giraudo, Bachini, Mercadante, Celiento; Logoluso, Maiello, Versienti; Chiricò, V. Ferrara, Grandolfo. Allenatore: Di Bari.

Giugliano (3-4-2-1): Greco; Vaglica, Caldore, D'Avino; Broh, Zammarini, De Rosa, D'Agostino; I. Baldé, Volpe; Isaac Prado. Allenatore: R. Di Napoli.