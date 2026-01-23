derbyderbyderby streaming Casarano-Picerno streaming gratis: formazioni e diretta tv live

Casarano-Picerno streaming gratis: formazioni e diretta tv live

Lo streaming gratis della gara di campionato Casarano-Picerno: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
La Serie C Girone C offre un confronto delicato allo stadio Capozza, dove Casarano e Picerno si affrontano sabato 24 gennaio alle ore 17:30. Una sfida importante in chiave classifica, con i padroni di casa desiderosi di avvicinarsi alla zona playoff e gli ospiti chiamati a fare punti pesanti per allontanarsi dalle ultime posizioni.

Hai tre possibilità per guardare Casarano-Picerno in streaming gratis:

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI CASARANO-PICERNO SU SISAL

GUARDA ORA LO STREAMING GRATIS DI CASARANO-PICERNO SU LOTTOMATICA

VUOI VEDERE LA DIRETTA STREAMING GRATIS DI CASARANO-PICERNO SU GOLDBET? CLICCA QUI

Dove vedere Casarano-Picerno in diretta TV e in streaming LIVE

La partita sarà visibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla diretta è necessario registrarsi tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro, che permette di seguire Casarano-Picerno e tutti gli altri eventi disponibili nel palinsesto live.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al proprio conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Avere un saldo attivo o aver piazzato una scommessa nelle ultime 24 ore

  • Cercare “Casarano-Picerno” nella sezione Live Streaming

    • Il momento delle due squadre

    Il Casarano, decimo a 28 punti, sta vivendo una stagione altalenante ma resta pienamente in corsa per un posto nella zona playoff. La squadra di Vito Di Bari punta molto sulla qualità offensiva del tridente, con Chiricò e Malcore chiamati a fare la differenza, sostenuti da un centrocampo dinamico e da una difesa a tre che garantisce copertura e impostazione.

    Situazione più complicata per il Picerno, penultimo a 19 punti, impegnato nella lotta per la salvezza. La formazione guidata da Gaetano Auteri arriva a Casarano con l’obiettivo di muovere la classifica, affidandosi a un 4-2-3-1 equilibrato e alla capacità di sfruttare le ripartenze, cercando maggiore concretezza sotto porta.

    Le probabili formazioni di Casarano-Picerno

    Modulo offensivo per il Casarano, che dovrebbe confermare il 3-4-3, mentre il Picerno risponde con un 4-2-3-1 più prudente ma pensato per colpire negli spazi.

    Casarano (3-4-3): Chiorra, Celiento, Lulic, Gega, Cajazzo, Logoluso, D'Alena, Pinto, Chiricò, Malcore, Ferrara. Allenatore: Vito Di Bari

    Picerno (4-2-3-1): Summa, Salvo, Frison, Granata, Pistolesi, Bianchi, Marino, Bocic, Santarcangelo, Esposito, Abreu. Allenatore: Gaetano Auteri

    Guarda ora Casarano-Picerno in diretta streaming gratis su Sisal.

    Vuoi vedere Casarano-Picerno gratuitamente in diretta TV live su Lottomatica? Clicca qui.

    Per seguire lo streaming gratis di Casarano-Picerno è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.

