La Serie C Girone C offre un confronto delicato allo stadio Capozza , dove Casarano e Picerno si affrontano sabato 24 gennaio alle ore 17:30 . Una sfida importante in chiave classifica, con i padroni di casa desiderosi di avvicinarsi alla zona playoff e gli ospiti chiamati a fare punti pesanti per allontanarsi dalle ultime posizioni.

Dove vedere Casarano-Picerno in diretta TV e in streaming LIVE

La partita sarà visibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla diretta è necessario registrarsi tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro, che permette di seguire Casarano-Picerno e tutti gli altri eventi disponibili nel palinsesto live.