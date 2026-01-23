La Serie C Girone C offre un confronto delicato allo stadio Capozza, dove Casarano e Picerno si affrontano sabato 24 gennaio alle ore 17:30. Una sfida importante in chiave classifica, con i padroni di casa desiderosi di avvicinarsi alla zona playoff e gli ospiti chiamati a fare punti pesanti per allontanarsi dalle ultime posizioni.
La diretta streaming
Casarano-Picerno streaming gratis: formazioni e diretta tv live
La partita sarà visibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla diretta è necessario registrarsi tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro, che permette di seguire Casarano-Picerno e tutti gli altri eventi disponibili nel palinsesto live.
Il momento delle due squadre—
Il Casarano, decimo a 28 punti, sta vivendo una stagione altalenante ma resta pienamente in corsa per un posto nella zona playoff. La squadra di Vito Di Bari punta molto sulla qualità offensiva del tridente, con Chiricò e Malcore chiamati a fare la differenza, sostenuti da un centrocampo dinamico e da una difesa a tre che garantisce copertura e impostazione.
Situazione più complicata per il Picerno, penultimo a 19 punti, impegnato nella lotta per la salvezza. La formazione guidata da Gaetano Auteri arriva a Casarano con l’obiettivo di muovere la classifica, affidandosi a un 4-2-3-1 equilibrato e alla capacità di sfruttare le ripartenze, cercando maggiore concretezza sotto porta.
Le probabili formazioni di Casarano-Picerno—
Modulo offensivo per il Casarano, che dovrebbe confermare il 3-4-3, mentre il Picerno risponde con un 4-2-3-1 più prudente ma pensato per colpire negli spazi.
Casarano (3-4-3): Chiorra, Celiento, Lulic, Gega, Cajazzo, Logoluso, D'Alena, Pinto, Chiricò, Malcore, Ferrara. Allenatore: Vito Di Bari
Picerno (4-2-3-1): Summa, Salvo, Frison, Granata, Pistolesi, Bianchi, Marino, Bocic, Santarcangelo, Esposito, Abreu. Allenatore: Gaetano Auteri
