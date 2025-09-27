Il Casarano ospita la Salernitana nella settima giornata di Serie C. La formazione di Di Bari, domenica 28 settembre alle ore 15:00, vuole confermarsi nelle zone alte della classifica dopo un ottimo avvio, mentre i granata di Raffaele cercano punti preziosi per riscattarsi dopo il ko casalingo contro il Cerignola. Con Bet365 puoi seguire Casarano-SalernitanaGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per sapere come fare, continua a leggere l'articolo.
Vuoi vivere l’atmosfera della Serie C come se fossi sugli spalti? La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Casarano-Salernitana in diretta live. La partita inoltre sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251, con possibilità di streaming su Sky Go e NOW.
Il momento delle due squadre—
Il Casarano ha iniziato il campionato in maniera brillante, raccogliendo punti e prestazioni che lo collocano nelle posizioni alte della classifica. La squadra di Di Bari gioca con entusiasmo e, senza troppe pressioni, proverà a sfruttare il fattore campo del Giuseppe Capozza per mettere in difficoltà un avversario più quotato.
La Salernitana, invece, arriva da una sconfitta pesante maturata negli ultimi minuti contro il Cerignola. Nonostante il passo falso, i campani restano in testa alla classifica, ma devono subito dare un segnale per non perdere terreno rispetto alle inseguitrici. Raffaele punta sulla reazione del gruppo e sulla qualità dei suoi uomini offensivi per riprendere la marcia.
Le probabili formazioni—
Casarano (3-4-3): Chiorra; Lulic, Celiento, Gyamfi; Di Dio, Logoluso, Maiello, Pinto; Chiricò, Malcore, Millico. Allenatore: Di Bari.
Salernitana (3-5-2): Donnarumma; Coppolaro, Golemic, Cabianca; Quirini, Varone, Ferraris, Tascone, Villa; Achik, Ferrari. Allenatore: Raffaele.
