Lo streaming gratis della gara di campionato Casarano-Sorrento: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 6 febbraio 2026 (modifica il 6 febbraio 2026 | 09:02)

Il Girone C di Serie C mette di fronte Casarano e Sorrento, sfida in programma sabato 7 febbraio alle ore 14:30, con punti pesanti in palio nella zona centrale della classifica. Il Casarano è nono con 30 punti e punta a rientrare stabilmente nella corsa playoff, mentre il Sorrento, dodicesimo a 27 punti, cerca continuità per accorciare proprio sui pugliesi.

Hai tre possibilità per guardare Casarano-Sorrento in streaming gratis:

Dove vedere Casarano-Sorrento in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta di Casarano-Sorrento è disponibile sui palinsesti di Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per seguire l’incontro in streaming è sufficiente avere un conto attivo, che permette di accedere alla visione live della partita e alle statistiche aggiornate in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

Mantenere il conto attivo

Cercare Casarano-Sorrento nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — Il Casarano di Vito Di Bari occupa la nona posizione con 30 punti e si affida al 3-4-3, modulo offensivo che valorizza la qualità sugli esterni e il peso specifico del tridente Chiricò–Malcore–Ferrara, vero fulcro della manovra offensiva.

Il Sorrento di Mirko Conte, dodicesimo a 27 punti, risponde con il 3-5-2, puntando su equilibrio e densità in mezzo al campo. Cuccurullo e Franco garantiscono ordine e copertura, mentre davanti la coppia Sabbatini–D’Ursi rappresenta il principale riferimento per colpire in ripartenza.

Le probabili formazioni di Casarano-Sorrento — Sfida che promette equilibrio e intensità, con entrambe le squadre alla ricerca di punti fondamentali per la classifica.

Casarano (3-4-3): Chiorra, Celiento, Lulic, Gega, Cajazzo, Logoluso, D’Alena, Pinto, Chiricò, Malcore, Ferrara. Allenatore: Vito Di Bari

Sorrento (3-5-2): Harrasser, Solcia, Carillo, Colombini, Piras, Cuccurullo, Franco, Cangianello, Crecco, Sabbatini, D’Ursi. Allenatore: Mirko Conte