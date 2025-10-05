Casertana-Casarano, ottava giornata del Gruppo di Serie C: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis

Tra le gare più interessanti della 8ª giornata di Serie C Girone C, spicca il match in programma domenica 5 ottobre 2025 alle ore 14:30 allo stadio Pinto di Caserta, dove si affronteranno Casertana e Casarano. Una sfida dal sapore speciale: i padroni di casa di Federico Coppitelli cercano continuità per agganciare la zona playoff, mentre gli ospiti guidati da Vito Di Bari vogliono confermare la loro solidità e allungare sulla diretta rivale.

Il match, in programma domenica 5 ottobre alle ore 14.30 sarà visibile su SKY SPORT e NOW e sulle relative applicazioni.

Qui Casertana — La formazione di Federico Coppitelli è in 8ª posizione con 11 punti, frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. L’attacco ha segnato 10 gol, mentre la difesa ne ha incassati 9, con un rendimento casalingo incoraggiante: 2 vittorie e 1 pareggio al Pinto. Le ultime cinque gare raccontano di una squadra solida ma non sempre brillante: 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, con il colpo importante ottenuto sul campo del Crotone (0-1) che ha dato fiducia.

Qui Casarano — Gli uomini di Vito Di Bari stanno confermando una buona partenza: 6ª posizione con 12 punti, frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 1 sola sconfitta. L’attacco è vivo (13 reti segnate), ma la difesa non sempre è impeccabile (12 subite). In trasferta il bilancio resta equilibrato (1 vittoria, 1 pari e 1 ko). Le ultime cinque gare mostrano continuità: 2 vittorie e 3 pareggi, compreso l’ottimo 2-2 contro la Salernitana, che ha dato ulteriore convinzione.

Casertana-Casarano, probabili formazioni — CASERTANA (4-3-3): De Lucia; Oukhadda, Rocchi, Kontek, Liotti; Toscano, Proia, Leone; Kallon, Bentivegna, Llano Massa. Allenatore: Federico Coppitelli.

CASARANO (3-4-3): Chiorra; Lulic, Celiento, Gyamfi; Di Dio, Logoluso, Maiello, Pinto; Chiricò, Malcore, Millico. Allenatore: Vito Di Bari.