Lo streaming gratis della gara di campionato Campobasso-Livorno: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 9 febbraio 2026 (modifica il 9 febbraio 2026 | 10:26)

Il Girone C di Serie C propone una sfida di alta classifica allo stadio Pinto, dove Casertana e Crotone si affrontano martedì 10 febbraio alle ore 20:30. I padroni di casa sono quarti con 42 punti e puntano a consolidare la propria posizione nelle zone nobili della graduatoria, mentre gli ospiti inseguono a quota 40, quinti, con l’obiettivo di effettuare il sorpasso diretto. Una partita che vale molto più di tre punti, perché può incidere in maniera concreta sugli equilibri della corsa playoff.

Hai tre possibilità per guardare Casertana-Crotone in streaming gratis:

Dove vedere Casertana-Crotone in diretta TV e streaming LIVE — La partita è disponibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. È sufficiente mantenere il conto attivo per accedere alla visione dell’incontro e seguire il match live, con statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere a Sisal, Lottomatica o Goldbet

Mantenere il conto attivo

Cercare Casertana-Crotone nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — La Casertana, quarta a 42 punti, arriva a questa sfida forte di un rendimento costante e di una buona solidità complessiva. La squadra di Federico Coppitelli ha costruito il proprio percorso su equilibrio e organizzazione, dimostrandosi particolarmente efficace nelle gare di cartello, dove gestione dei ritmi e attenzione difensiva diventano determinanti.

Il Crotone, quinto con 40 punti, è una delle formazioni più ambiziose del girone. La squadra di Emilio Longo punta su intensità e qualità offensiva, cercando di imporre il proprio gioco anche lontano da casa. Un successo in questa trasferta rappresenterebbe un segnale forte nella corsa alle prime posizioni.

Le probabili formazioni di Casertana-Crotone — La Casertana dovrebbe confermare il 5-4-1, un assetto che privilegia la compattezza difensiva e la protezione degli spazi centrali, affidandosi poi alle ripartenze e alla capacità di sfruttare gli episodi.

Il Crotone risponde con il 4-4-2, modulo che garantisce equilibrio tra i reparti e consente di mantenere ampiezza sulle corsie, cercando di accompagnare l’azione offensiva con continuità.

Casertana (5-4-1): Di Lucia, Liotti, Bacchetti, Rocchi, Heinz, Oukhadda, Bentivegna, Pezzella, Toscano, Kallon, Vano. Allenatore: Federico Coppitelli

Crotone (4-4-2): Merelli, Leo, Berra, Pasquale, Groppelli, Zunno, Vinicius, Gallo, Maggio, Gomez, Murano. Allenatore: Emilio Longo