derbyderbyderby streaming Casertana-Foggia, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Lo streaming live

Casertana-Foggia, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Casertana-Foggia, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE - immagine 1
Non perdere Casertana-Foggia: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Sabato pomeriggio lo Stadio Alberto Pinto di Caserta sarà teatro della sfida tra Casertana e Foggia, match valido per la 25ª giornata di Serie C, Girone C. Il calcio d’inizio è fissato alle 14:30, in uno degli anticipi del turno. Si tratta di una gara importante per entrambe le squadre, chiamate a reagire dopo un periodo non semplice e a ritrovare certezze in un campionato sempre più competitivo.

Hai tre possibilità per vedere Casertana-Foggia in streaming gratis

Guarda ora Casertana-Foggia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

Vuoi vedere Casertana-Foggia in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Casertana-Foggia sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Casertana-Foggia in diretta TV e streaming gratis

—  

Casertana-Foggia sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

streaming live
Streaming Live Gratis

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Live Streaming
Live Streaming

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Casertana-Foggia sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento delle due squadre

    —  

    Il momento della Casertana non è dei migliori. I campani sono reduci da tre sconfitte consecutive, l’ultima delle quali arrivata sul campo del Cosenza con il punteggio di 3-1. Un risultato che ha messo in evidenza alcune fragilità difensive e ha rallentato la corsa verso le posizioni di vertice. Ora la squadra di Coppitelli è chiamata a una reazione immediata, sfruttando il fattore campo per invertire il trend e ritrovare quella solidità che aveva caratterizzato gran parte della stagione.

    Anche il Foggia non attraversa un periodo esaltante. I rossoneri hanno raccolto una sola vittoria nelle ultime cinque gare e nell’ultimo turno hanno incassato tre reti, confermando alcune difficoltà nella fase difensiva. Tuttavia, la squadra di Barilari resta pericolosa e capace di colpire, soprattutto se riesce a mantenere ordine tattico e concentrazione per tutti i novanta minuti. Proprio l’attenzione difensiva potrebbe rivelarsi decisiva nell’economia della gara.

    Le probabili formazioni di Casertana-Foggia

    —  

    La Casertana è chiamata a riprendersi ed in casa troverà il sostegno dei tifosi. La squadra di Coppitelli scende in campo con un dinamico 4-3-3, a cui risponde il 4-3-2-1 degli ospiti, con riferimento offensivi Tommasini. Il centravanti sarà coadiuvato da Cangiano e D'Amico.

    Casertana (4-3-3): De Lucia; Oukhadda, Kontek, Viscardi, Liotti; Llano, Pezzella, Proia; Kallon, Butic, Bentivegna. All: Coppitelli

    Foggia (4-3-2-1): Perucchini; Buttaro, Minelli, Rizzo, Giron; Castorri, Petermann, Garofalo; Cangiano, D’Amico; Tommasini. All: Barilari

    Guarda ora la partita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

    Vuoi vedere il match in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

    Per non perderti nemmeno un minuto della sfida sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

    Leggi anche
    Crotone-Atalanta U23, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE
    Cesena-Pescara, dove vedere la partita in streaming e diretta TV

    © RIPRODUZIONE RISERVATA