Dove vedere Casertana-Foggia in diretta TV e streaming gratis

Sabato pomeriggio lo Stadio Alberto Pinto di Caserta sarà teatro della sfida tra Casertana e Foggia, match valido per la 25ª giornata di Serie C, Girone C. Il calcio d’inizio è fissato alle 14:30, in uno degli anticipi del turno. Si tratta di una gara importante per entrambe le squadre, chiamate a reagire dopo un periodo non semplice e a ritrovare certezze in un campionato sempre più competitivo.
Casertana-Foggia sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati.
Il momento delle due squadre—
Il momento della Casertana non è dei migliori. I campani sono reduci da tre sconfitte consecutive, l’ultima delle quali arrivata sul campo del Cosenza con il punteggio di 3-1. Un risultato che ha messo in evidenza alcune fragilità difensive e ha rallentato la corsa verso le posizioni di vertice. Ora la squadra di Coppitelli è chiamata a una reazione immediata, sfruttando il fattore campo per invertire il trend e ritrovare quella solidità che aveva caratterizzato gran parte della stagione.
Anche il Foggia non attraversa un periodo esaltante. I rossoneri hanno raccolto una sola vittoria nelle ultime cinque gare e nell’ultimo turno hanno incassato tre reti, confermando alcune difficoltà nella fase difensiva. Tuttavia, la squadra di Barilari resta pericolosa e capace di colpire, soprattutto se riesce a mantenere ordine tattico e concentrazione per tutti i novanta minuti. Proprio l’attenzione difensiva potrebbe rivelarsi decisiva nell’economia della gara.
Le probabili formazioni di Casertana-Foggia—
La Casertana è chiamata a riprendersi ed in casa troverà il sostegno dei tifosi. La squadra di Coppitelli scende in campo con un dinamico 4-3-3, a cui risponde il 4-3-2-1 degli ospiti, con riferimento offensivi Tommasini. Il centravanti sarà coadiuvato da Cangiano e D'Amico.
Casertana (4-3-3): De Lucia; Oukhadda, Kontek, Viscardi, Liotti; Llano, Pezzella, Proia; Kallon, Butic, Bentivegna. All: Coppitelli
Foggia (4-3-2-1): Perucchini; Buttaro, Minelli, Rizzo, Giron; Castorri, Petermann, Garofalo; Cangiano, D’Amico; Tommasini. All: Barilari
