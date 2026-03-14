Non perdere Casertana-Monopoli: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 14 marzo - 17:30

Nel programma della trentaduesima giornata del Girone C di Serie C spicca la sfida tra Casertana e Monopoli, due squadre protagoniste di una stagione combattuta. L’incontro è in programma domenica 15 marzo alle ore 17:30 allo Stadio Alberto Pinto, teatro di una partita che potrebbe avere un peso importante nella corsa alle posizioni di vertice della classifica.

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Dove vedere Casertana-Monopoli in diretta TV e streaming gratis — Casertana-Monopoli sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

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Il momento delle due squadre — La Casertana arriva all’appuntamento dopo alcune prestazioni incoraggianti che hanno mostrato la crescita della squadra nelle ultime settimane. La formazione allenata da Coppitelli ha infatti conquistato una vittoria di grande prestigio nel derby contro la Salernitana, una partita molto sentita che ha regalato entusiasmo all’ambiente rossoblù. Successivamente è arrivato anche un buon pareggio contro il Catania, altro avversario di livello del girone.

Il Monopoli si presenta invece allo stadio Pinto con un rendimento piuttosto positivo. La formazione pugliese è riuscita a conquistare dieci punti nelle ultime cinque partite, dimostrando una continuità di risultati che le ha permesso di restare a stretto contatto con le zone più alte della classifica. La distanza dalla Casertana è infatti di appena tre punti, un dettaglio che rende questo confronto ancora più interessante. Un eventuale successo permetterebbe al Monopoli di agganciare o comunque avvicinarsi ulteriormente ai campani.

Le probabili formazioni di Casertana-Monopoli — La Casertana ed il Monopoli scendono in campo con lo stesso modulo. I due tecnici infatti opteranno molto probabilmente per il 3-5-2, modulo che garantisce solidità ma che attacca con ben due riferimenti offensivi. Per i padroni di casa gli attaccanti saranno Butic e Casarotto, mentre per gli ospiti la coppia scelta è Fall-Longo.

CASERTANA (3-5-2): De Lucia; Heinz, Kontek, Martino; Oukhadda, Proia, Toscano, Girelli, Liotti; Butic, Casarotto. Allenatore: Coppitelli.

MONOPOLI (3-5-2): Albertazzi; Angileri, Oyewale, Valenti; Piccinini, Battocchio, Greco, Ronc, Fedel; Fall, Longo. Allenatore: Colombo