Dove vedere Casertana-Salernitana in diretta TV e streaming gratis

Giovedì 5 marzo, alle ore 20:30, lo Stadio Alberto Pinto sarà il teatro della sfida tra Casertana e Salernitana, gara valida per la 30ª giornata del Girone C di Serie C. Un confronto delicato, che arriva in una fase cruciale della stagione, con entrambe le squadre alla ricerca di punti fondamentali per rilanciare le proprie ambizioni.
Casertana-Salernitana sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.
Il momento delle due squadre—
La Casertana si presenta all’appuntamento con un rendimento altalenante: sette punti conquistati nelle ultime cinque giornate, frutto di due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Un cammino che racconta di una squadra capace di colpi importanti ma ancora alla ricerca di stabilità. Nell’ultima uscita, datata 1° marzo, è arrivata una pesante battuta d’arresto contro il Siracusa, fanalino di coda del girone, che ha inflitto un netto 4-0 sorprendendo per determinazione e concretezza.
La Salernitana, invece, sta attraversando un periodo ancora più complicato sul piano dei risultati: l’ultima vittoria risale al 10 gennaio e da allora la squadra ha progressivamente perso terreno nella corsa alle prime posizioni, scivolando dietro a Catania e soprattutto al Benevento. I granata si presentano alla sfida con 51 punti in classifica e reduci da un pareggio prezioso ottenuto proprio contro la capolista siciliana, un risultato che potrebbe rappresentare un punto di ripartenza in vista del rush finale.
Le probabili formazioni di Casertana-Salernitana—
La Casertana si presenta con un folto centrocampo e due attaccanti, Casarotto e Bentivegna. La Salernitana invece, chiamata alla vittoria, risponderà con una difesa a tre e tanti uomini nella zona nevralgica del campo. La coppia di attaccanti formata da Lescano e Molina sarà supportata di Achik.
CASERTANA (3-5-2): De Lucia; Viscardi, Kontek, Bacchetti; Oukhadda, Toscano, Pezzella, Proia, Llano; Casarotto, Bentivegna. All. Coppitelli
SALERNITANA (3-4-1-2): Donnarumma; Berra, Matino, Arena; Villa, Capomaggio, Gyabuaa, Longobardi; Achik; Lescano, Molina. All. Cosmi
