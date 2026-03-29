Casertana-Sorrento: dove vedere gratuitamente la gara di Serie C

Casertana-Sorrento, in programma il 30 marzo 2026 alle 20:30, chiude il turno di Serie C Girone C con un derby campano importante per playoff e salvezza

Stefano Sorce 29 marzo - 22:34

Derby campano che chiude il turno del Girone C di Serie C. Lunedì 30 marzo 2026 alle ore 20:30, allo stadio Alberto Pinto, la Casertana affronta il Sorrento in una partita che mette in palio punti pesanti tra zona playoff e lotta salvezza. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI CASERTANA-SORRENTO SU BET365.

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Il momento delle due squadre — La Casertana arriva a questa sfida in un momento molto positivo. I quattro risultati utili consecutivi hanno dato continuità e fiducia a una squadra che sembra aver trovato equilibrio sia nella gestione della partita che nei momenti più complicati. L’ultima vittoria contro l’Atalanta U23 è significativa anche per come è arrivata: capacità di soffrire, reagire e chiudere la gara senza concedere praticamente nulla. In questo momento i rossoblù danno l’idea di una squadra solida, che sa come stare dentro la partita e che può contare anche su una rosa profonda.

Il Sorrento, invece, vive una fase completamente diversa. L’ultima vittoria risale a febbraio e da lì in poi sono arrivate sconfitte e qualche pareggio che non hanno cambiato l’inerzia. La squadra fatica soprattutto dietro, con tanti gol subiti, e davanti non ha continuità realizzativa. È un gruppo che ha bisogno di ritrovare certezze, e il derby può essere una partita diversa proprio per questo. Ma servirà una prestazione molto più solida rispetto alle ultime uscite.

Probabili formazioni di Casertana-Sorrento — La Casertana dovrebbe schierarsi con il 3-5-2, con De Lucia in porta e una difesa composta da Llano, Heinz e Butic. A centrocampo Pezzella e Oukhadda agiranno sugli esterni, con Girelli, Martino e Toscano in mezzo. In attacco spazio alla coppia Casarotto-Liotti.

Il Sorrento risponde con lo stesso sistema di gioco, 3-5-2: Del Sorbo tra i pali, difesa con Colombini, Solcia e Diop. A centrocampo Portanova e Crecco sulle fasce, con Cuccurullo, Capezzi e Cangianiello centrali. Davanti Ricci e D’Ursi.

Casertana (3-5-2): De Lucia; Llano, Heinz, Butic; Pezzella, Oukhadda, Girelli, Martino, Toscano; Casarotto, Liotti.

Sorrento (3-5-2): Del Sorbo; Colombini, Solcia, Diop; Portanova, Cuccurullo, Capezzi, Cangianiello, Crecco; Ricci, D’Ursi.