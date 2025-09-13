Castellon-Ceuta: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

La Segunda Division torna in campo, tra i match di cartello c’è sicuramente quello tra Castellon e Ceuta. La sfida in programma domenica pomeriggio alle ore 18:30, mette a confronto due squadre che hanno bisogno di fare punti per alzarsi in...

Michele Massa 13 settembre 2025 (modifica il 13 settembre 2025 | 18:32)

La Segunda Division torna in campo, tra i match di cartello c'è sicuramente quello tra Castellon e Ceuta. La sfida in programma domenica pomeriggio alle ore 18:30, mette a confronto due squadre che hanno bisogno di fare punti per alzarsi in classifica, dalle sabbie mobili della zona rossa. Il Ceuta domenica scorsa ha trovato i suoi primi punti in campionato.

Dove vedere Castellon-Ceuta in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra Castellon-Ceuta in programma domenica 14 settembre alle ore 18:30. La partita sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Per non perdersi l'emozioni del match basterà cliccare sul link antecedente e godersi lo spettacolo del calcio spagnolo.

Il momento delle due squadre — Il CD Castellón ha avuto un inizio di stagione complicato, raccogliendo soltanto un punto nelle prime quattro giornate di campionato. La formazione ha ottenuto 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, con un bilancio di 3 reti realizzate e 7 incassate. Nell’ultima partita, il Castellón è stato battuto 1-2 in trasferta dal Córdoba CF, aumentando le preoccupazioni legate allo stato di forma della squadra. Nonostante questo avvio deludente, il sostegno del pubblico di casa potrebbe rappresentare un fattore positivo per cercare di invertire la rotta.

L'AD Ceuta FC, invece, ha avuto un inizio di stagione leggermente più positivo, conquistando 3 punti frutto di una vittoria e tre sconfitte. I dati, però, mettono in evidenza alcune criticità: con 3 reti all’attivo e 9 al passivo, è evidente che il reparto difensivo necessita di maggiore solidità. Nell’ultimo turno, la squadra ha ottenuto un successo interno per 2-1 contro il SD Huesca, un risultato che ha sicuramente alzato il morale del gruppo.

Le probabili formazioni di Castellon-Ceuta — CASTELLON (4-3-3): Abedzadeh, Mellot, Brignani, Sienra, Ruiz; Calatrava, Barri, Santiago; Mabil, Jakobsen, Cipenga.

CEUTA (4-3-3): Vallejo, Almenara, Carlos Hernandez, Yago Cantero, Jose Matos; Jamelli, Lachhab, Kuki; Ahmed, Fernandez, Kone.