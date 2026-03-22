Castellon-Cultural Leonesa: diretta live e streaming gratis del match

Castellón chiamato a reagire dopo tre sconfitte di fila per difendere la zona playoff. Cultural Leonesa in crisi profonda e obbligata a fare punti per sperare nella salvezza

Stefano Sorce 22 marzo - 17:54

Lunedì sera, 22 marzo 2026, ore 21:00, il Nou Estadi Castalia diventa il punto d’incontro tra ambizione e paura: Castellon-Cultural Leonesa. Da una parte il Castellón, che sogna ancora la promozione e non può permettersi passi falsi. Dall’altra la Cultural Leonesa, con l’acqua alla gola e la necessità disperata di punti salvezza. Due squadre in difficoltà, due obiettivi opposti, una partita che pesa più di quanto dica la classifica.

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Momento delle due squadre — Il Castellón sta vivendo una fase complicata proprio nel momento più delicato della stagione. Tre sconfitte consecutive hanno rallentato una corsa che fino a poche settimane fa sembrava lanciata verso i piani altissimi della classifica. Eppure la posizione resta importante: quinto posto, piena zona playoff e ancora margine per sognare qualcosa di più. Il problema è mentale prima ancora che tecnico: serve una reazione immediata, soprattutto davanti al proprio pubblico.

La Cultural Leonesa, invece, è in piena crisi. Una vittoria che manca da dicembre racconta meglio di qualsiasi numero il momento della squadra. Il 21° posto e i sette punti di distanza dalla salvezza rendono questa partita quasi un dentro o fuori anticipato. La squadra di De la Barrera fatica soprattutto dietro, con una delle peggiori difese del campionato, ma ogni tanto riesce comunque a restare in partita.

Probabili formazioni di Castellon-Cultural Leonesa — Il Castellón dovrebbe schierarsi con un 4-4-2 equilibrato, ma con chiari riferimenti offensivi. Matthys tra i pali, difesa con Brignani (favorito dopo la squalifica di Mellot), Jimenez, Sienra e Alcazar. A centrocampo Kibambe, Gerenabarrena, Barri e Santiago daranno equilibrio, mentre davanti spazio alla coppia Camara-Calatrava, entrambi già a quota 8 gol.

La Cultural Leonesa dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1 più prudente ma pronto a ripartire. Badia in porta, linea difensiva con Garcia, Rodri, Barzic e Hinojo. In mediana Diallo e Ojeda, mentre sulla trequarti agiranno Calero, Chacon e Moreno a supporto dell’unica punta Justo.

Castellón (4-4-2): Matthys; Brignani, Jimenez, Sienra, Alcazar; Kibambe, Gerenabarrena, Barri, Santiago; Camara, Calatrava.

Cultural Leonesa (4-2-3-1): Badia; Garcia, Rodri, Barzic, Hinojo; Diallo, Ojeda; Calero, Chacon, Moreno; Justo.

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