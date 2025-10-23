La partita principale del weekend di Serie C in programma domenica 26 ottobre alle ore 14:30. La sfida tra Catania e Benevento prevede gol ma soprattutto spettacolo. C'è tanto in palio, la classifica parla chiaro. . Scopri dove vedere Catania-Benevento in diretta streaming gratis su Bet365.
STREAMING
Catania-Benevento, Serie C: dove vedere la partita in streaming e diretta
Entrambe le squadre si trovano nelle zone alte della classifica, con il Catania attualmente al terzo posto con 21 punti e il Benevento in testa con 22 punti. Questo confronto diretto avrà un'importanza cruciale non solo per la classifica, ma anche per il morale delle due formazioni, dato che entrambe puntano a proseguire nel cammino verso la promozione.
Il Catania, allenato da Domenico Toscano, ha mostrato una solidità impressionante tra le mura amiche, con 4 vittorie e un pareggio nelle 5 gare disputate al proprio stadio. La squadra ha messo a segno 20 gol, subendone solo 5, confermando una difesa solida e un attacco prolifico. Dall'altra parte, il Benevento, sotto la guida di Gaetano Auteri, ha ottenuto buoni risultati complessivi con 7 vittorie, ma in trasferta ha avuto qualche difficoltà, con solo 2 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime uscite lontano dal proprio stadio.
Dove vedere Catania-Benevento in diretta TV e streaming live—
La sfida tra Catania e Benevento, in programma domenica 26 ottobre, sarà disponibile in diretta streaming su Bet365. Piattaforma che trasmette live i principali eventi calcistici internazionali. Per assistere al match. E' sufficiente accedere o creare un account gratuito su Bet365: con un deposito minimo di 5 euro, gli utenti potranno seguire Catania-Benevento in streaming e accedere all’intero palinsesto sportivo della settimana, ricco di incontri di calcio e altre discipline. Segui Siracusa-Casarano in streaming live su Bet365 e vivi tutte le emozioni della Serie C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA