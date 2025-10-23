Catania-Benevento, Serie C: dove vedere la partita in streaming e diretta

Il Catania, allenato da Domenico Toscano, ha mostrato una solidità impressionante tra le mura amiche, con 4 vittorie e un pareggio nelle 5 gare disputate al proprio stadio. La squadra ha messo a segno 20 gol, subendone solo 5, confermando una difesa solida e un attacco prolifico. Dall'altra parte, il Benevento, sotto la guida di Gaetano Auteri, ha ottenuto buoni risultati complessivi con 7 vittorie, ma in trasferta ha avuto qualche difficoltà, con solo 2 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime uscite lontano dal proprio stadio.