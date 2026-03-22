Lo streaming gratis della gara Catania-Casarano: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 22 marzo 2026 (modifica il 22 marzo 2026 | 09:06)

In Serie C nel Girone C va in scena una sfida di alta classifica che promette spettacolo: Catania-Casarano, lunedì 23 marzo alle ore 20:30. Il Catania è secondo con 64 punti e punta alla vetta, mentre il Casarano occupa la nona posizione con 43 punti e cerca un risultato di prestigio per consolidare la zona playoff.

Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Catania-Casarano in streaming gratis:

Dove vedere Catania-Casarano in diretta TV e streaming LIVE — La partita è disponibile in diretta streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Con un conto attivo oppure effettuando una scommessa, è possibile accedere alla visione live senza costi aggiuntivi e seguire statistiche aggiornate in tempo reale durante l’incontro.

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Cercare Catania-Casarano nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — Il Catania, allenato da Domenico Toscano, si presenta con un 5-3-2 solido ed equilibrato. Di Tacchio e Quaini saranno i riferimenti in mezzo al campo, mentre davanti Lunetta e Forte avranno il compito di finalizzare le occasioni create. Con 64 punti, gli etnei vogliono continuare la loro corsa verso il primo posto.

Il Casarano, guidato da Vito Di Bari, risponde con un 3-4-3 offensivo. Chiricò, Malcore e Ferrara formeranno il tridente d’attacco, con l’obiettivo di mettere in difficoltà la difesa avversaria e sfruttare ogni occasione utile. Con 43 punti, gli ospiti puntano a consolidare la loro posizione in zona playoff.

Le probabili formazioni di Catania-Casarano — Ci si aspetta una partita intensa, con il Catania pronto a fare la gara sfruttando il fattore campo, mentre il Casarano cercherà di colpire in velocità e con la qualità del proprio reparto offensivo.

Catania (5-3-2): Dini, Casasola, Ierardi, Di Gennaro, Celli, Donarumma, Di Tacchio, Quaini, Cicerelli, Lunetta, Forte. Allenatore: Domenico Toscano

Casarano (3-4-3): Chiorra, Celiento, Lulic, Gega, Cajazzo, Logoluso, D'Alena, Pinto, Chiricò, Malcore, Ferrara. Allenatore: Vito Di Bari