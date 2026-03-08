Tra le sfide più avvincenti della prossima giornata di Serie C c'è la sfida tra Catania e Casertana. Il match, valido per la trentunesima giornata del Gruppo C, si terrà allo Stadio Angelino Massimino alle 20:30. Per scoprire come seguire la partita, continua a leggere l'articolo.
Lo streaming live
Catania-Casertana, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE
Dove vedere Catania-Casertana in diretta TV e streaming gratis—
Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
Il Catania conta 60 punti in classifica nel Girone C. Al big match contro la Casertana la squadra di Toscano si presenta al secondo posto, ma con una netta distanza verso il Benevento di Floro Flores, con 70 punti. I siciliani adesso dovranno puntare a cristallizzare questa situazione, che gli permetterebbe di guadagnare l'accesso ai quarti di finale dei playoff.
Dal canto suo la Casertana è al quinti posto con 49 punti e si presenta in un ottimo momento di forma nello stadio della seconda in classifica. Con due vittorie nelle ultime tre partite, contro Picerno e Salernitana, la squadra di Coppittelli ha ottime chance di strappare ancora una volta i tre punti, nonostante l'avversario sia sulla carta più attrezzato.
I probabili quintetti di Catania-Casertana—
Il Catania di Toscano scende in campo con il suo solido 3-4-2-1, che ha portato grandi soddisfazioni alla compagine siciliana. La Casertana invece, con ancora diversi calciatori fermi per infortunio, probabilmente approccerà alla sfida con il 3-5-2 visto nell'ultima sfida.
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Miceli, Pieraccini; Casasola, Di Noia, Quaini, Donnarumma; Jiménez, D'Ausilio; Lunetta. All. Toscano.
CASERTANA (3-5-2): De Lucia; Llano, Kontek, Bacchetti; Oukhadda, Toscano, Pezzella, Proia, Martino; Casarotto, Bentivegna. All. Coppitelli.
