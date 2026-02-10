Catania-Cerignola Streaming e Diretta TV: dove vedere la Serie C LIVE

Catania-Cerignola: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 10 febbraio - 01:29

Turno infrasettimanale di Serie C con big match al Massimino: il Catania ospita l’Audace Cerignola in una sfida che pesa nella corsa alle prime posizioni del girone C. Gli etnei inseguono la vetta e devono rispondere al ritmo del Benevento, mentre i pugliesi arrivano con uno stato di forma tra i migliori del campionato. Gara ad alta intensità e con punti pesanti in palio.

Qui Catania — Il Catania è secondo in classifica e punta a restare agganciato alla corsa promozione, ma nell’ultima uscita giocata è caduto sul campo del Sorrento interrompendo una serie positiva di tre vittorie consecutive. Il rinvio del derby con il Trapani ha concesso qualche giorno in più di lavoro, ma anche tolto ritmo partita. In casa il rendimento resta solido e la squadra di Toscano ha mostrato buona capacità realizzativa nelle ultime settimane. Serve però continuità per non perdere terreno dalla capolista.

Qui Cerignola — L’Audace Cerignola si presenta lanciatissima, con quattro vittorie nelle ultime cinque gare e due successi consecutivi, l’ultimo di grande peso contro la Salernitana. I pugliesi stanno attraversando un momento di grande compattezza, con difesa molto efficace e pochi gol concessi di recente. La classifica li vede in piena zona playoff e la fiducia è alta. Anche in trasferta la squadra di Maiuri ha dimostrato personalità: al Massimino arriva senza complessi e con l’obiettivo di allungare la striscia positiva.

Catania-Cerignola, probabili formazioni — CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Cargnelutti, Celli; Casasola, Corbari, Quaini, Donnarumma; Jimenez, Bruzzaniti; Forte. All. Toscano.

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Iliev; Todisco, Ligi, Martinelli; Parlato, Paolucci, Moreso, Cretella, Russo; Gambale, D’Orazio. All. Maiuri.

