Dove vedere Catania-Lecco in diretta tv e streaming gratis

Entrano nel vivo i playoff di Serie C. Tra i match più attesi del secondo turno nazionale c'è il match tra Catania e Lecco, terminato 0-0 all'andato. Al Massimino, quindi, si deciderà il destino delle due squadre, che agognano l'accesso in Serie B dopo due campionati disputati egregiamente. In questa sede, ci occuperemo di analizzare il momento di forma della formazione siciliana, in attesa di un match di fondamentale importanza per la stagione delle due squadre. La partita si disputerà domani, 20 maggio, alle 20:30. Continua a leggere l'articolo per scoprire dove vedere la partita.

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Il momento di forma del Catania

La notizia principale per approcciarsi al match arriva dai comunicati ufficiali emanati dai rispettivi club, in cui si annuncia che la Prefettura di Catania ha disposto la chiusura del settore ospiti dello Stadio Massimino e il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nelle province di Lecco e Sondrio in tutti gli altri settori. La squadra lombarda quindi non potrà contare sull'affetto dei propri tifosi. In tal senso, il Catania è fortemente avvantaggiato dalla spinta del suo pubblico. Giocando in casa e con lo 0-0 dell'andata, la formazione siciliana vanta sicuramente il favore del pronostico. Le ultime partite disputate dal Catania nel Gruppo C di Serie C non sono state particolarmente entusiasmanti, ma è anche vero che aveva già strappato l'accesso per le zone nobili della classifica. L'ultima vittoria della formazione rossoblù risale al 28 marzo contro il Latina, in un match vinto 0-1 fuori le mura amiche. L'ultima vittoria in casa, invece, è datata 22 febbraio contro il Giugliano.

La probabili formazione del Catania

La squadra diavrà a disposizione due risultati su tre disponibili, ma non sembra intenzionata a fare calcoli. Molto probabilmente la squadra di casa scenderà in campo con gli stessi undici che sono partiti dal primo minuto a Lecco. Il modulo designato dovrebbe essere un: un folto centrocampo a sostegno della difesa a tre, con due attaccanti che agiranno alle spalle dell'unico riferimento offensivo, Forte.

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Miceli, Celli; Casasola, Quaini, Di Tacchio, Donnarumma; Cicerelli, D'Ausilio; Forte. Allenatore: Toscano

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