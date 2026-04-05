Dove vedere Catania-Picerno in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Catania-Picerno: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 5 aprile 2026 (modifica il 5 aprile 2026 | 14:02)

Dopo la domenica di Pasqua, lunedì 6 aprile ritorna in campo la Serie C con un nutrito numero di partite. Tra le sfide più affascinanti c'è quella dello Stadio Angelo Massimino, in cui il Catania ospiterà il Picerno alle 14:30. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI CATANIA-PICERNO SU BET365

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Il momento delle due squadre — Il Catania gode di una posizione in classifica abbastanza stabile. La formazione siciliana ha 68 punti in classifica e dista nove punti dal Benevento, capolista, e cinque dal Cosenza che alberga al terzo gradino del podio. Il secondo posto attuale consente di accedere già ai quarti di finale dei playoff, risultato che rispecchia gli obiettivi stagionali del Catania che adesso può sognare di tornare in Serie B. Alla sfida contro il Picerno ci arriva con una sfilza di risultati utili: nelle ultime quattro partite infatti non ha mai perso ed ha raccolto due pareggi e due vittorie, di cui l'ultima per 0-1 in casa del Latina il 28 marzo. La squadra di Viali si presenta senz'altro come la favorita per la vittoria finale.

Il Picerno infatti è invischiato nella lotta salvezza. La formazione di De Luca al momento è al sedicesimo posto e sta combattendo per uscire dalla zona play-out. Conta 33 punti al momento, il Sorrento, quindicesimo, soltanto uno in più mentre il Latina due. Insomma, c'è margine per riuscire a salvarci ma dando uno sguardo alle parti più basse della classifica anche il Giugliano è soltanto a -2. Insomma, il destino del Picerno è nelle sue mani. Gli ultimi risultati strappati, però, non sono incoraggianti: infatti, non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite, strappando soltanto tre pareggi e rimediando ben due sconfitte.

Le probabili formazioni di Catania-Picerno — I padroni di casa approcciano al match con un 4-2-3-1 in cui il terminale offensivo sarà Lunetta, coadiuvato da un tridente composto da Jimenez, D'Ausilio e Bruzzaniti. Il Picerno, dal canto suo, risponderà con lo stesso modulo. La formazione di De Luca vede come principale riferimento in attacco Abreu ed alle sue spalle ci saranno molto probabilmente Kanouté, Pugliese ed Esposito.

CATANIA (4-2-3-1): Dini; Casasola, Ierardi, Miceli, Celli; Di Noia, Di Tacchio; Jimenez, D’Ausilio, Bruzzaniti; Lunetta. All. Viali.

PICERNO (4-2-3-1): Marcone; Gemignani, Bellodi, Bassoli, Rillo; Franco, Bianchi; Kanoutè, Pugliese, Esposito; Abreu. All. De Luca.