Catania-Trapani è il derby siciliano della 25ª giornata di Serie C. Scopri dove vederla in TV e streaming, analisi del match e probabili formazioni

Stefano Sorce 6 febbraio 2026 (modifica il 6 febbraio 2026 | 00:56)

Il derby siciliano tra Catania-Trapani è uno dei piatti forti della 25ª giornata di Serie C – Girone C. Una sfida che va oltre la classifica, carica di tensione, orgoglio territoriale e punti pesanti per entrambe. Il match è in programma sabato 7 febbraio 2026 alle ore 17:30, con gli etnei chiamati a reagire dopo l’ultimo stop e il Trapani obbligato a fare risultato per non complicare ulteriormente una stagione già tormentata.

Dove vedere Catania-Trapani in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Catania arriva al derby con addosso la pressione del risultato. Il pesante ko contro il Sorrento ha interrotto la rincorsa al Benevento capolista, costringendo la squadra di Domenico Toscano a inseguire e a non poter più sbagliare. Nonostante la battuta d’arresto, il rendimento interno degli etnei resta uno dei migliori del girone. La squadra crea molto, mantiene il baricentro alto e in casa tende a imporre ritmo e aggressività. Il derby rappresenta l’occasione ideale per riscattarsi davanti al proprio pubblico e rilanciare le ambizioni di vertice.

Situazione decisamente più delicata per il Trapani. La sconfitta interna contro l’Altamura ha interrotto un mini-filotto positivo di due vittorie consecutive, riportando a galla problemi tecnici e mentali. La squadra di Salvatore Aronica convive ormai da settimane con incertezze societarie e una penalizzazione che pesa sulla classifica e sull’umore. I granata restano appena sopra la zona playout e sanno che ogni punto può risultare decisivo. In un contesto del genere, il derby può diventare sia un rischio sia un’opportunità: partire sfavoriti permette al Trapani di giocare con meno pressione e puntare su compattezza e ripartenze.

Le probabili formazioni di Catania-Trapani — Il Catania dovrebbe confermare il 3-4-2-1, con Dini tra i pali e una difesa a tre guidata da Miceli, affiancato da Allegretto e Celli. Sugli esterni spazio a Raimo e Donnarumma, chiamati a garantire spinta costante. In mezzo Quaini e Corbari daranno equilibrio, mentre sulla trequarti agiranno Jimenez e D’Ausilio, a supporto dell’unica punta Rolfini.

Il Trapani risponderà con un più prudente 4-3-2-1. Galeotti in porta, linea difensiva compatta con Motoc e Pirrello centrali. A centrocampo Nina, Celeghin e Marcolini lavoreranno sulla densità, mentre alle spalle di Stauciuc agiranno Matos e Benedetti, incaricati di legare gioco e attacco.

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Allegretto, Miceli, Celli; Raimo, Quaini, Corbari, Donnarumma; Jimenez, D’Ausilio; Rolfini.

TRAPANI (4-3-2-1): Galeotti; Kirwan, Motoc, Pirrello, Nicoli; Nina, Celeghin, Marcolini; Matos, Benedetti; Stauciuc.

