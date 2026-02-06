Il derby siciliano tra Catania-Trapani è uno dei piatti forti della 25ª giornata di Serie C – Girone C. Una sfida che va oltre la classifica, carica di tensione, orgoglio territoriale e punti pesanti per entrambe. Il match è in programma sabato 7 febbraio 2026 alle ore 17:30, con gli etnei chiamati a reagire dopo l’ultimo stop e il Trapani obbligato a fare risultato per non complicare ulteriormente una stagione già tormentata.
La Serie C in streaming gratis
Catania-Trapani in streaming e diretta TV: dove vedere il derby, analisi e formazioni
Vuoi vedere Catania-Trapani in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui
Per non perderti nemmeno un minuto del match Catania-Trapani sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA
Dove vedere Catania-Trapani in diretta tv e streaming—
Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica
Il momento delle due squadre—
Il Catania arriva al derby con addosso la pressione del risultato. Il pesante ko contro il Sorrento ha interrotto la rincorsa al Benevento capolista, costringendo la squadra di Domenico Toscano a inseguire e a non poter più sbagliare. Nonostante la battuta d’arresto, il rendimento interno degli etnei resta uno dei migliori del girone. La squadra crea molto, mantiene il baricentro alto e in casa tende a imporre ritmo e aggressività. Il derby rappresenta l’occasione ideale per riscattarsi davanti al proprio pubblico e rilanciare le ambizioni di vertice.
Situazione decisamente più delicata per il Trapani. La sconfitta interna contro l’Altamura ha interrotto un mini-filotto positivo di due vittorie consecutive, riportando a galla problemi tecnici e mentali. La squadra di Salvatore Aronica convive ormai da settimane con incertezze societarie e una penalizzazione che pesa sulla classifica e sull’umore. I granata restano appena sopra la zona playout e sanno che ogni punto può risultare decisivo. In un contesto del genere, il derby può diventare sia un rischio sia un’opportunità: partire sfavoriti permette al Trapani di giocare con meno pressione e puntare su compattezza e ripartenze.
Le probabili formazioni di Catania-Trapani—
Il Catania dovrebbe confermare il 3-4-2-1, con Dini tra i pali e una difesa a tre guidata da Miceli, affiancato da Allegretto e Celli. Sugli esterni spazio a Raimo e Donnarumma, chiamati a garantire spinta costante. In mezzo Quaini e Corbari daranno equilibrio, mentre sulla trequarti agiranno Jimenez e D’Ausilio, a supporto dell’unica punta Rolfini.
Il Trapani risponderà con un più prudente 4-3-2-1. Galeotti in porta, linea difensiva compatta con Motoc e Pirrello centrali. A centrocampo Nina, Celeghin e Marcolini lavoreranno sulla densità, mentre alle spalle di Stauciuc agiranno Matos e Benedetti, incaricati di legare gioco e attacco.
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Allegretto, Miceli, Celli; Raimo, Quaini, Corbari, Donnarumma; Jimenez, D’Ausilio; Rolfini.
TRAPANI (4-3-2-1): Galeotti; Kirwan, Motoc, Pirrello, Nicoli; Nina, Celeghin, Marcolini; Matos, Benedetti; Stauciuc.
Vuoi vedere Catania-Trapani in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui
Per non perderti nemmeno un minuto del match Catania-Trapani sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA
© RIPRODUZIONE RISERVATA