Catania-Trapani: lo streaming gratis e la diretta live

Il Catania resta una delle squadre più solide del girone. Secondo posto con 51 punti , miglior rendimento casalingo (ancora imbattuto) e una difesa tra le più efficaci del campionato. La recente sconfitta contro il Sorrento ha interrotto la striscia positiva, ma davanti al proprio pubblico la squadra di Domenico Toscano ha sempre saputo reagire con personalità.

Il Trapani occupa la nona posizione e alterna buone prestazioni a passaggi a vuoto. Nelle ultime settimane sono arrivati risultati contrastanti, con qualche difficoltà soprattutto lontano da casa. La squadra di Salvatore Aronica ha qualità offensive, ma dovrà alzare il livello difensivo per reggere l’urto contro una delle corazzate del girone.

Dove vedere Catania-Trapani in diretta tv e streaming

Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.