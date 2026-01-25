Lo streaming gratis della gara di NBA Cavaliers-Magic: la sfida in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 25 gennaio 2026 (modifica il 25 gennaio 2026 | 13:36)

La notte NBA si accende alla Rocket Mortgage FieldHouse, dove i Cleveland Cavaliers ospitano gli Orlando Magic per una sfida tutta interna alla Eastern Conference. Il match è in programma nella notte tra lunedì 26 gennaio e martedì 27 gennaio alle ore 01:00, con i Cavaliers quinti a Est e i Magic settimi, in un confronto diretto che può incidere sugli equilibri della zona playoff.

Hai tre possibilità per guardare Cavaliers-Magic in streaming gratis:

La diretta di Cavaliers-Magic è disponibile in streaming live.

Il momento delle due squadre — I Cleveland Cavaliers, quinti nella Eastern Conference, affrontano questo appuntamento con l’obiettivo di difendere il fattore campo e consolidare la propria posizione nella parte alta della classifica. La squadra di Cleveland punta su solidità e continuità per restare stabilmente nelle zone che contano a Est.

Dall’altra parte ci sono gli Orlando Magic, settimi e pienamente in corsa per i playoff, pronti a giocarsi le proprie carte in uno scontro diretto dal grande peso specifico. Una vittoria esterna permetterebbe a Orlando di avvicinarsi ulteriormente alle prime posizioni e di mandare un segnale forte alle rivali di Conference.