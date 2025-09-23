Cavese-Latina: dove vedere la Serie C in Diretta LIVE e in Streaming

Cavese-Latina, sesta giornata del Gruppo C di Serie C: info partita, probabili formazioni, dove vedere la gara in Tv e in Streaming

23 settembre 2025

Il “Simonetta Lamberti”, mercoledì 24 settembre (calcio d'inizio ore 18:30), ospita Cavese-Latina, sfida valida per il turno infrasettimanale del Gruppo C di Serie C, sesto turno di campionato. Entrambe le compagini non attraversano un momento felice, separate da appena due punti in classifica. Padroni di casa ancora a secco di vittorie (2 pareggi e 3 sconfitte), leggermente meglio gli ospiti fermi a quattro punti.

Qui Cavese — La Cavese vive un avvio complicato: 19ª posizione con soli 2 punti in cinque giornate, frutto di due pareggi e tre sconfitte. La squadra di Fabio Prosperi fatica a trovare equilibrio: appena 3 gol segnati e 8 subiti. Al “Simonetta Lamberti” non è ancora arrivata la vittoria, ma il sostegno del pubblico potrebbe diventare l’arma in più per sbloccarsi e conquistare i primi tre punti stagionali.

Qui Latina — Il Latina, guidato da Alessandro Bruno, non se la passa meglio: 16° posto con 4 punti e una difesa troppo fragile (10 reti subite). L’attacco, con soli 3 gol realizzati, non riesce a incidere e la recente sconfitta interna con il Monopoli ha minato il morale. La trasferta di Cava de’ Tirreni è un banco di prova per dimostrare carattere e rialzare la testa dopo un avvio deludente.

Cavese-Latina, probabili formazioni — CAVESE (3-4-2-1): Boffelli; Evangelisti, Piana, Loreto; Amerighi, Munari, Fornito, Pelamatti; Orlando, Fella; Guida. Allenatore: Fabio Prosperi.

LATINA (3-4-2-1): Zacchi; E. Vona, Berman, Di Renzo; Ercolano, Ndoj, Petermann, Crecco; Improta, Di Livio; Martignago. Allenatore: Roberto Boscaglia