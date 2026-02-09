Lo streaming gratis della gara di campionato Cavese-Monopoli: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 9 febbraio 2026 (modifica il 9 febbraio 2026 | 09:12)

Il Girone C di Serie C propone una sfida interessante allo stadio Simonetta Lamberti, dove Cavese e Monopoli si affrontano martedì 10 febbraio alle ore 18:00. I padroni di casa occupano il sedicesimo posto con 24 punti e cercano continuità per allontanarsi dalla zona calda della classifica, mentre gli ospiti sono ottavi a quota 37 e puntano a consolidare la propria presenza in area playoff. I valori di classifica raccontano una gara aperta, nella quale l’approccio e la gestione dei momenti chiave faranno la differenza.

Hai tre possibilità per guardare Cavese-Monopoli in streaming gratis:

Dove vedere Cavese-Monopoli in diretta TV e streaming LIVE — La partita è visibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. È sufficiente avere un conto attivo per accedere alla diretta e seguire l’incontro live, con statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere a Sisal, Lottomatica o Goldbet

Avere un conto attivo

Cercare Cavese-Monopoli nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — La Cavese, sedicesima con 24 punti, sta vivendo una stagione fatta di alti e bassi. La squadra di Fabio Prosperi cerca solidità e continuità, puntando su compattezza e attenzione difensiva per costruire risultati importanti, soprattutto tra le mura amiche.

Il Monopoli, ottavo a 37 punti, arriva a questo appuntamento con un percorso più stabile. La formazione di Alberto Colombo si affida a un’organizzazione equilibrata e a una buona gestione delle fasi della partita, con l’obiettivo di restare stabilmente nelle zone alte della classifica.

Le probabili formazioni di Cavese-Monopoli — La Cavese dovrebbe confermare il 5-3-2, un assetto pensato per garantire copertura difensiva e densità centrale, cercando poi di sfruttare le ripartenze e il lavoro delle due punte.

Il Monopoli risponde con lo stesso 5-3-2, modulo che assicura equilibrio tra i reparti e permette di controllare il ritmo della gara, con attenzione particolare alla fase di non possesso.

Cavese (5-3-2): Boffelli, Macchi, Nunziata, Cionek, Luciani, Amerighi, Munari, Awua, Diarrassouba, Ubaldi, Fusco. Allenatore: Fabio Prosperi

Monopoli (5-3-2): Piana, Imputato, Angileri, Miceli, Viteritti, Valenti, Scipioni, Battocchio, Calcagni, Fall, Longo. Allenatore: Alberto Colombo