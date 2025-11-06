derbyderbyderby streaming Cavese-Potenza live: streaming gratis e diretta TV del match di Serie C

Cavese-Potenza live: streaming gratis e diretta TV del match di Serie C

Segui Cavese-Potenza in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formaioni e tutto quello che c'è da sapere sul match di Serie C
La tredicesima giornata del girone C di Serie C si apre venerdì 7 novembre alle ore 20,30 con Cavese-Potenza. Il match del Lamberti di Cava de' Tirreni vede in campo la 15esima in classifica contro la decima del girone.

Cavese-Potenza

Dove vedere Cavese-Potenza in diretta TV e streaming gratis

Cavese-Potenza sarà disponibile in diretta streaming su Bet365 e su Sky Sport.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

Palinsesto Bet365
Palinsesto Bet365

Il match sarà anche offerto in diretta tv su Sky Sport per chi ha un abbonamento.

Come accedere allo streaming?

  • Registrati o accedi al tuo conto Bet365;

  • Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

  • Cerca Cavese-Potenza nella sezione Live Streaming.

    • Verso Cavese-Potenza, come arrivano le due squadre al match

    La Cavese è 15esima in classifica ai margini della zona retrocessione. I campani viaggiano a 3 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte con 13 goal fatti e 17 subiti. La squadra è in streak positiva con due vittorie e un pareggio, ultimo dei quali 2-2 in casa del Picerno con rimonta nel secondo tempo.

    Il Potenza ha 4 punti in più dei rivali con un ruolino di marcia di 4 vittorie, 4 pareggi e  altrettante sconfitte con una differenza reti pari a zero. Il team della Basilicata dopo due ko di fila si è riscattato lo scorso turno battendo 3-0 in casa il Foggia. Il Potenza è la bestia nera della cavese visto che in campani non vincono contro i rossoblu da 16 scontri diretti con l'ultimo successo datato 2008.

    Cavese-Potenza live: streaming gratis e diretta TV del match di Serie C- immagine 3
    La Cavese non batte il Potenza dal 2008

    Probabili formazioni Cavese-Potenza

    La Cavese si schiera col 3-5-2 con Boffelli in porta; Luciani, Ciolek e Nunziata in difesa; Amerighi, Orlando, Awua, Munari e Macchi a centrocampo con la coppia Sorrentino-Ubaldi in attacco. Il Potenza invece dovrebbe scegliere il 4-3-2-1: davanti ad Alastra troviamo Riggio, Bachini, Balzano e Bura; Martello, De Marco, Erradi in mediana con D'Auria e Petrugnaro a supporto di Anatriello.

    CAVESE (3-5-2-) - Boffelli; Luciani, Ciolek, Nunziata; Amerighi, Orlando, Awua, Munari, Macchi, Sorrentino, Ubaldi.

    POTENZA (4-3-2-1) - Alastra; Riggio, Bachini, Balzano, Bura; Martello, De Marco, Erradi; D'Auria e Petrugnaro a supporto di Anatriello.

    Non perdere l’occasione di seguire Cavese-Potenza in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C. Non perderti nemmeno un'azione di Cavese-Potenza in streaming live gratis su Bet365!

