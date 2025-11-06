Cavese-Potenza live: streaming gratis e diretta TV del match di Serie C

La tredicesima giornata del girone C di Serie C si apre venerdì 7 novembre alle ore 20,30 con Cavese-Potenza. Il match del Lamberti di Cava de' Tirreni vede in campo la 15esima in classifica contro la decima del girone.
Cavese-Potenza sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di calcio nazionale e internazionale, inclusa tutta la Serie C.
Il match sarà anche offerto in diretta tv su Sky Sport per chi ha un abbonamento.
Verso Cavese-Potenza, come arrivano le due squadre al match—
La Cavese è 15esima in classifica ai margini della zona retrocessione. I campani viaggiano a 3 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte con 13 goal fatti e 17 subiti. La squadra è in streak positiva con due vittorie e un pareggio, ultimo dei quali 2-2 in casa del Picerno con rimonta nel secondo tempo.
Il Potenza ha 4 punti in più dei rivali con un ruolino di marcia di 4 vittorie, 4 pareggi e altrettante sconfitte con una differenza reti pari a zero. Il team della Basilicata dopo due ko di fila si è riscattato lo scorso turno battendo 3-0 in casa il Foggia. Il Potenza è la bestia nera della cavese visto che in campani non vincono contro i rossoblu da 16 scontri diretti con l'ultimo successo datato 2008.
Probabili formazioni Cavese-Potenza—
La Cavese si schiera col 3-5-2 con Boffelli in porta; Luciani, Ciolek e Nunziata in difesa; Amerighi, Orlando, Awua, Munari e Macchi a centrocampo con la coppia Sorrentino-Ubaldi in attacco. Il Potenza invece dovrebbe scegliere il 4-3-2-1: davanti ad Alastra troviamo Riggio, Bachini, Balzano e Bura; Martello, De Marco, Erradi in mediana con D'Auria e Petrugnaro a supporto di Anatriello.
CAVESE (3-5-2-) - Boffelli; Luciani, Ciolek, Nunziata; Amerighi, Orlando, Awua, Munari, Macchi, Sorrentino, Ubaldi.
POTENZA (4-3-2-1) - Alastra; Riggio, Bachini, Balzano, Bura; Martello, De Marco, Erradi; D'Auria e Petrugnaro a supporto di Anatriello.
