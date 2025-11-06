Cavese-Potenza live: streaming gratis e diretta TV del match di Serie C

Segui Cavese-Potenza in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formaioni e tutto quello che c'è da sapere sul match di Serie C

Redazione Derby Derby Derby 6 novembre 2025 (modifica il 6 novembre 2025 | 20:32)

La tredicesima giornata del girone C di Serie C si apre venerdì 7 novembre alle ore 20,30 con Cavese-Potenza. Il match del Lamberti di Cava de' Tirreni vede in campo la 15esima in classifica contro la decima del girone.

Guarda Cavese-Potenza IN STREAMING LIVE GRATIS SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Cavese-Potenza in diretta TV e streaming gratis — Cavese-Potenza sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di calcio nazionale e internazionale, inclusa tutta la Serie C. Il live del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

Il match sarà anche offerto in diretta tv su Sky Sport per chi ha un abbonamento, ma l’attivazione del conto Bet365 è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamenteBenevento-Sorrento in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi al tuo conto Bet365;

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Cavese-Potenza nella sezione Live Streaming.

Verso Cavese-Potenza, come arrivano le due squadre al match — La Cavese è 15esima in classifica ai margini della zona retrocessione. I campani viaggiano a 3 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte con 13 goal fatti e 17 subiti. La squadra è in streak positiva con due vittorie e un pareggio, ultimo dei quali 2-2 in casa del Picerno con rimonta nel secondo tempo.

Il Potenza ha 4 punti in più dei rivali con un ruolino di marcia di 4 vittorie, 4 pareggi e altrettante sconfitte con una differenza reti pari a zero. Il team della Basilicata dopo due ko di fila si è riscattato lo scorso turno battendo 3-0 in casa il Foggia. Il Potenza è la bestia nera della cavese visto che in campani non vincono contro i rossoblu da 16 scontri diretti con l'ultimo successo datato 2008.

Probabili formazioni Cavese-Potenza — La Cavese si schiera col 3-5-2 con Boffelli in porta; Luciani, Ciolek e Nunziata in difesa; Amerighi, Orlando, Awua, Munari e Macchi a centrocampo con la coppia Sorrentino-Ubaldi in attacco. Il Potenza invece dovrebbe scegliere il 4-3-2-1: davanti ad Alastra troviamo Riggio, Bachini, Balzano e Bura; Martello, De Marco, Erradi in mediana con D'Auria e Petrugnaro a supporto di Anatriello.

CAVESE (3-5-2-) - Boffelli; Luciani, Ciolek, Nunziata; Amerighi, Orlando, Awua, Munari, Macchi, Sorrentino, Ubaldi.

POTENZA (4-3-2-1) - Alastra; Riggio, Bachini, Balzano, Bura; Martello, De Marco, Erradi; D'Auria e Petrugnaro a supporto di Anatriello.

Non perdere l’occasione di seguire Cavese-Potenza in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C. Non perderti nemmeno un'azione di Cavese-Potenza in streaming live gratis su Bet365!