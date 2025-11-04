Cavese-Potenza in diretta streaming gratis: dove vedere il match di Serie C

La Cavese è sestultima in classifica con 12 punti e quindi in piena zona playout. La squadra campana è imbattuta da 3 giornate e nell'ultimo weekend ha pareggiato 2-2 in casa del Picerno. Il Potenza si presenta a Cava de' Tirreni con 4 punti in più in classifica dei rivali e con la larga vittoria interna 3-0 contro il Foggia che ha riscattato le precedenti due giornate finite con zero punti.

Dove vedere Cavese-Potenza in diretta TV e streaming gratis

Cavese-Potenza sarà disponibile in diretta streaming su Bet365, piattaforma che trasmette live i principali eventi calcistici nazionali e internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su Bet365: con un deposito minimo di 5 euro, sarà possibile guardare Cavese-Potenza in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport per chi ha un abbonamento alla piattaforma satellitare.