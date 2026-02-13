Cavese–Salernitana: dove vederla in tv e streaming, canale Sky, orario e probabili formazioni del derby di Serie C in programma il 14 febbraio 2026 alle 14:30

Stefano Sorce 13 febbraio - 17:24

Sabato 14 febbraio 2026 alle ore 14:30, allo stadio Stadio Simonetta Lamberti, va in scena uno dei derby più sentiti della 27ª giornata di Serie C Girone C: Cavese-Salernitana. È una sfida che profuma di rivalità storica e tensione agonistica, con due squadre reduci da un turno infrasettimanale positivo. La Cavese ha superato il Monopoli per 1-0, mentre la Salernitana ha travolto il Casarano con un netto 3-0 all’Arechi.

La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento della Cavese — La Cavese arriva al derby in un buon momento psicologico dopo la vittoria per 1-0 contro il Monopoli nel turno infrasettimanale. Un successo di misura ma pesante, che ha dato continuità a una squadra che sta cercando stabilità nella parte centrale della classifica.

Il gruppo di Prosperi ha mostrato compattezza difensiva e maggiore attenzione nella gestione dei ritmi, caratteristiche fondamentali in un derby dove l’aspetto emotivo rischia sempre di prevalere. In casa, al Simonetta Lamberti, la Cavese tende ad alzare intensità e aggressività, sfruttando il sostegno del pubblico. La sensazione è che la squadra stia trovando equilibrio, ma la continuità resta l’aspetto chiave per compiere un ulteriore salto di qualità.

Il momento della Salernitana — La Salernitana si presenta alla sfida con entusiasmo dopo il netto 3-0 rifilato al Casarano. Una vittoria convincente che ha mostrato una squadra cinica e più concreta negli ultimi metri, capace di chiudere la partita senza cali di concentrazione.

Il gruppo guidato da Raffaele sembra aver ritrovato solidità dopo qualche passaggio a vuoto nelle settimane precedenti. Il 3-5-2 garantisce equilibrio tra le fasi e permette di sfruttare la qualità sugli esterni e in attacco. In trasferta, però, servirà maturità nella gestione dei momenti delicati, soprattutto in un derby dove l’intensità sarà altissima fin dai primi minuti.

Cavese-Salernitana: probabili formazioni — Cavese (3-5-2): Boffelli; Luciani, Cionek, Nunziata; Ubani, Visconti, Awua, Maiolo, Yabre; Orlando, Ubaldi.Allenatore: Prosperi.

Salernitana (3-5-2): Donnarumma; Berra, Capomaggio, Arena; Longobardi, Carriero, Gyabuaa, De Boer, Villa; Ferraris, Lescano.Allenatore: Raffaele.

