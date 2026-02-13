Sabato 14 febbraio 2026 alle ore 14:30, allo stadio Stadio Simonetta Lamberti, va in scena uno dei derby più sentiti della 27ª giornata di Serie C Girone C: Cavese-Salernitana. È una sfida che profuma di rivalità storica e tensione agonistica, con due squadre reduci da un turno infrasettimanale positivo. La Cavese ha superato il Monopoli per 1-0, mentre la Salernitana ha travolto il Casarano con un netto 3-0 all’Arechi.
Cavese-Salernitana streaming gratis e diretta tv: canale, orario e probabili formazioni Serie C
La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.
Il momento della Cavese—
La Cavese arriva al derby in un buon momento psicologico dopo la vittoria per 1-0 contro il Monopoli nel turno infrasettimanale. Un successo di misura ma pesante, che ha dato continuità a una squadra che sta cercando stabilità nella parte centrale della classifica.
Il gruppo di Prosperi ha mostrato compattezza difensiva e maggiore attenzione nella gestione dei ritmi, caratteristiche fondamentali in un derby dove l’aspetto emotivo rischia sempre di prevalere. In casa, al Simonetta Lamberti, la Cavese tende ad alzare intensità e aggressività, sfruttando il sostegno del pubblico. La sensazione è che la squadra stia trovando equilibrio, ma la continuità resta l’aspetto chiave per compiere un ulteriore salto di qualità.
Il momento della Salernitana—
La Salernitana si presenta alla sfida con entusiasmo dopo il netto 3-0 rifilato al Casarano. Una vittoria convincente che ha mostrato una squadra cinica e più concreta negli ultimi metri, capace di chiudere la partita senza cali di concentrazione.
Il gruppo guidato da Raffaele sembra aver ritrovato solidità dopo qualche passaggio a vuoto nelle settimane precedenti. Il 3-5-2 garantisce equilibrio tra le fasi e permette di sfruttare la qualità sugli esterni e in attacco. In trasferta, però, servirà maturità nella gestione dei momenti delicati, soprattutto in un derby dove l’intensità sarà altissima fin dai primi minuti.
Cavese-Salernitana: probabili formazioni—
Cavese (3-5-2): Boffelli; Luciani, Cionek, Nunziata; Ubani, Visconti, Awua, Maiolo, Yabre; Orlando, Ubaldi.Allenatore: Prosperi.
Salernitana (3-5-2): Donnarumma; Berra, Capomaggio, Arena; Longobardi, Carriero, Gyabuaa, De Boer, Villa; Ferraris, Lescano.Allenatore: Raffaele.
