Scopri dove seguire la nona giornata del girone C di Serie C.

Lorenzo Maria Napolitano 11 ottobre 2025 (modifica il 11 ottobre 2025 | 12:02)

Il fascino della Serie C non si ferma nonostante la pausa per le Nazionali. Uno dei match più interessanti che propone la nona giornata del Gruppo C è quello tra Cavese e Trapani, due squadre che dovranno scendere in campo con occhi iniettati di sangue per provare ad uscire da un pessimo momento di forma. Il fischio d'inizio è previsto domani alle ore 14:30 e la partita potrà essere seguita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Cavese-Trapani, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la sfida comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente in diretta live.

Il momento di forma delle due squadre — Cavese e Trapani occupano rispettivamente la penultima e la quartultima posizione nel Gruppo C, dato un inizio particolarmente a rilento. La Cavese ha collezionato soltanto quattro punti nelle ultime cinque partite, in cui ha strappato una vittoria, ottenuto un pareggio e rimediato tre sconfitte. Su otto giornate disputate, la squadra campana ha conquistato un solo successo.

Il Trapani invece di partite ne ha vinte ben tre, ma si trova in basso in classifica per colpa della sanzione che ha colpito il club, decurtando punti dalla classifica. Nelle ultime partite, però, il Trapani ha faticato più del previsto: infatti, nelle ultime quattro partite ha pareggiato tre match, perdendone uno.

Visualizza questo post su Instagram

Le possibili formazioni di Cavese-Trapani — Cavese (3-4-1-2): Boffelli; Evangelisti, Cionek, Nunziata; Diarrassouba, Munari, Fornito, Macchi; Orlando; Sorrentino, Ubaldi. Allenatore: Prosperi.

Trapani (4-3-1-2): Galeotti; Kirwan, Pirrello, Stramaccioni, Benedetti; Ciotti, Celeghin, Di Noia; Ciuferri; Grandolfo, Canotto. Allenatore: Aronica