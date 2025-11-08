Celta-Barcellona live: streaming gratis e diretta tv del match di Liga

Segui Celta-Barcellona in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formaioni e tutto quello che c'è da sapere sul match della decima giornata di Liga.

Domenica 9 novembre alle ore 21 si chiude il programma della dodicesima giornata di Liga spagnola. A Balaidos di Vigo si sfidano Celta e Barcellona in una gara sulla carta scontata ma che invece a conti fatti potrebbe rivelarsi più accattivante delle aspettative.

Celta-Barcellona sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di calcio internazionale, inclusa tutto la Liga spagnola.

Il match sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN.

Verso Celta-Barcellona, tutto quello che devi sapere sul match — Il Celta è 12esimo in classifica con 13 punti frutto di 2 vittorie, ben 7 pareggi e 2 sconfitte frutto di 13 goal fatti e 14 subiti. I galiziani arrivano da due vittorie consecutive in campionato e 5 in totali fra copa del Rey ed Europa League. Nell'undicesima di Liga successo 2-1 in casa del Levante con goal decisivo di Roman nei minuti di recupero.

Barcellona secondo in classifica ma con già 5 punti di distanza dal Real Madrid. I catalani hanno collezionato 8 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte con 28 goal segnati che rappresentano il miglior attacco del campionato. Il Barça arriva dallo stop in Champions con un 3-3 rocambolesco in trasferta contro il Brugge. Interessante notare come negli ultimi 5 scontri diretti fra Celta e Barcellona sono stati segnati 22 goal totali.

Probabili formazioni Celta-Barcellona — Celta Vigo col 3-4-3: Villar in porta; Fernandez, Starfelt, Alonso in difesa; Mingueza, Sotelo, Moriba, Carreira in mediana; Jutgia, Iglesias e Duran in attacco. Barcellona che risponde col 4-3-3: Szczesny fra i pali; Garcia, Araujo, Cubarsi e Bslde in difesa; Casado, De Jong, Olmo a centrocampo con Yamal, Lewandowski e Rashford in attacco.

CELTA VIGO (3-4-3) - Villar; Fernandez, Starfelt, Alonso; Mingueza, Sotelo, Moriba, Carreira; Jutgia, Iglesias e Duran. All. Giraldez.

BARCELLONA (4-3-3) - Szczesny; Garcia, Araujo, Cubarsi, Balde; Casado, De Jong, Olmo; Yamal, Lewandowski, Rashford. All. Flick

