Celta-Barcellona in diretta streaming gratis: dove vedere la partita di Liga

Gli asturiani si presenta a questo big match da 12esima in classifica e con 2 vittorie di fila a gasare l'ambiente, entrambe in trasferta: 3-2 all'Osasuna e 2-1 al Levante. I blaugrana sono secondi in graduatoria a -5 dal Real Madrid capolista e nell'ultimo turno hanno battuto 3-1 in casa l'Elche.

Dove vedere Celta-Barcellona in diretta TV e streaming gratis

Celta-Barcellona sarà disponibile in diretta streaming su Bet365, piattaforma che trasmette live i principali eventi calcistici nazionali e internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su Bet365: con un deposito minimo di 5 euro, sarà possibile guardare Celta-Barcellona in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport per chi ha un abbonamento alla piattaforma satellitare.