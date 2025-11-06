Celta-Barcellona chiude il programma della 12esima giornata di Liga spagnola. Il match del Balaidos di Vigo tra la 12esima e la seconda in classifica si giocherà domenica 9 novembre alle ore 21.
CALCIO IN STREAMING
Celta-Barcellona in diretta streaming gratis: dove vedere la partita di Liga
Guarda Celta-Barcellona IN STREAMING LIVE GRATIS SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.
Gli asturiani si presenta a questo big match da 12esima in classifica e con 2 vittorie di fila a gasare l'ambiente, entrambe in trasferta: 3-2 all'Osasuna e 2-1 al Levante. I blaugrana sono secondi in graduatoria a -5 dal Real Madrid capolista e nell'ultimo turno hanno battuto 3-1 in casa l'Elche.
Dove vedere Celta-Barcellona in diretta TV e streaming gratis—
Celta-Barcellona sarà disponibile in diretta streaming su Bet365, piattaforma che trasmette live i principali eventi calcistici nazionali e internazionali. Per seguire la gara, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su Bet365: con un deposito minimo di 5 euro, sarà possibile guardare Celta-Barcellona in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana. Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport per chi ha un abbonamento alla piattaforma satellitare.
