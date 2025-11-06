Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Eurolega

Lorenzo Maria Napolitano 6 novembre 2025 (modifica il 6 novembre 2025 | 20:16)

Scende in campo l'Olympiakos, terza miglior squadra per record in tutta l'Eurolega. La squadra greca, domani alle 20:15, affronterà il Partizan, che ha iniziato non nel migliore dei modi la sua stagione nella massima competizione europea. Con una sola vittoria nelle ultime cinque i serbi proveranno a invertire il loro trend negativo. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Olympiakos-Partizan, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis — Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare l’accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.

Un’occasione perfetta per godersi Olympiakos-Partizan ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione del grande basket europeo in tempo reale.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare “Olympiakos-Partizan” nella sezione Live Streaming.

Come arrivano al match le due squadre — L'Olympiakos vanta il terzo migliore record dell'Eurolega, dato che ha vinto cinque partite sulle otto disputate, cadendo soltanto tre volte. Meglio dei greci hanno fatto soltanto Hapoel Tel Aviv, Zalgiris e Stella Rossa. Dunque non c'è dubbio che parliamo di una delle squadre più attrezzate della lega, e che senz'altro si approccia alla sfida da grande favorita.

Il Partizan, invece, ha uno storico perfettamente inverso a quello dell'Olympiakos: 3-5, con ben quattro sconfitte incassate nelle ultime cinque partite. I serbi, infatti, nonostante la difficoltà della partita e la forza dell'avversario, proveranno ad invertire il trend negativo recentemente imboccato, risorgendo dalle ceneri e accendendo il fuoco della vittoria.

I probabili quintetti di Olympiakos-Partizan — Dato che l'Olympiakos è in gran forma, difficilmente vedremmo cambi significativi rispetto al quintetto proposto nell'ultima partita giocata. Discorso diverso invece per il Partizan, che potrebbe pescare un jolly dalla panchina cercando di sorprendere la retroguardia dell'Olympiakos.

Olympiakos: Vezenkov, Fournier, Milutinov, Dorsey, Walkup.

Partizan: Pokusevski, Bonga, Osetkowski, Marinkovic, Brown.

