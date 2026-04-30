Arrivare bene a fine stagione spesso conta più di come ci sei arrivato. Celta Vigo–Elche, in programma domenica 3 maggio 2026 alle ore 14:00, mette a confronto due squadre che stanno vivendo momenti opposti proprio nel momento decisivo. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI CELTA-ELCHE CLICCA SU BET365

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Il momento delle due squadre

Il Celta Vigo ha rallentato in maniera evidente. Dopo una fase centrale di stagione in cui sembrava poter puntare in alto, il rendimento è calato e i risultati lo confermano: poche vittorie e tante difficoltà nel mantenere continuità. La sensazione è quella di una squadra che crea, ma che non riesce più a concretizzare come prima. In casa resta comunque pericolosa, soprattutto quando riesce a giocare con ritmo e qualità sugli esterni.

L’Elche, invece, è una delle squadre più in crescita del momento. Le ultime vittorie hanno dato fiducia e classifica, ma soprattutto hanno mostrato una squadra più libera mentalmente, capace di attaccare con coraggio e di colpire anche avversari più attrezzati.

Le probabili formazioni di Celta-Elche

Il Celta Vigo dovrebbe schierarsi con Radu in porta, protetto da una difesa a tre con Javi Rodriguez, Lago e Alvaro Nunez. Sugli esterni Mingueza e Carreira avranno il compito di spingere e creare ampiezza, mentre in mezzo Sotelo e Moriba dovranno gestire il possesso. Sulla trequarti, spazio a Pablo Durán e Hugo Álvarez, a supporto di Borja Iglesias, riferimento offensivo.

L’Elche risponde con Dituro tra i pali e una linea difensiva composta da Sangaré, Affengruber e Bigas. A centrocampo struttura più folta con Febas, Villar e Aguado, mentre sugli esterni agiranno Hector Fort e Pedrosa. In attacco, coppia formata da Silva e Álvaro, chiamati a sfruttare gli spazi in transizione.

Celta Vigo (3-4-2-1): Radu; Javi Rodriguez, Lago, Alvaro Nunez; Mingueza, Sotelo, Moriba, Carreira; Pablo Durán, Hugo Álvarez; Borja Iglesias.

Elche (3-5-2): Dituro; Sangaré, Affengruber, Bigas; Hector Fort, Febas, Villar, Aguado, Pedrosa; Silva, Álvaro.

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