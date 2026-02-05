Dove vedere Celta Vigo-Osasuna in diretta TV e streaming gratis

derbyderbyderby streaming Celta Vigo-Osasuna, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Non perdere Celta Vigo-Osasuna: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Venerdì 6 febbraio 2026, alle 21:00, l’Abanca Balaídos ospita una delle sfide più interessanti della giornata 23 di LaLiga. Celta Vigo e Osasuna si affrontano in un confronto diretto che mette in palio punti pesanti nella corsa alle posizioni europee, con entrambe le squadre protagoniste di una fase positiva della stagione.

I galiziani cercano continuità per consolidare il piazzamento, mentre gli ospiti vogliono restare agganciati al treno europeo nonostante alcune assenze pesanti.

Celta Vigo-Osasuna sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

    Il Celta Vigo vive un ottimo momento sotto la guida di Claudio Giráldez. I biancocelesti occupano il settimo posto e hanno raccolto 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime cinque gare, mostrando equilibrio tra fase offensiva e organizzazione difensiva. Il fattore campo potrebbe rivelarsi decisivo, soprattutto in una partita senza impegni infrasettimanali all’orizzonte.

    L’Osasuna si presenta a Balaídos con numeri leggermente inferiori ma comunque solidi: due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque. La squadra di Alessio Lisci deve però fare i conti con diverse assenze a centrocampo, un aspetto che potrebbe influenzare l’inerzia della gara e costringere l’allenatore a soluzioni tattiche più prudenti.

    Le probabili formazioni di Celta Vigo-Osasuna

    I padroni di casa scendono in campo con un dinamico 3-4-3, con tre riferimenti offensivi: López, Swedberg e Borja Iglesias. L'Osasuna dal canto suo rispondo con un folto centrocampo a cinque, a supporto della difesa e sostengo dell'unica punta Ante Budimir, che si sta rendendo protagonista di una grande stagione dal punto di vista realizzativo.

    Celta Vigo (3-4-3): Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Alonso; Carreira, Román, Ilaix, Mingueza; Fer López, Swedberg; Borja Iglesias.

    Osasuna (4-5-1): Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Galán; Iker Muñoz, Moi Gómez; Rubén García, Oroz, Víctor Muñoz; Budimir.

