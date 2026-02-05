Dove vedere Celta Vigo-Osasuna in diretta TV e streaming gratis

Venerdì 6 febbraio 2026, alle 21:00, l’Abanca Balaídos ospita una delle sfide più interessanti della giornata 23 di LaLiga. Celta Vigo e Osasuna si affrontano in un confronto diretto che mette in palio punti pesanti nella corsa alle posizioni europee, con entrambe le squadre protagoniste di una fase positiva della stagione.
I galiziani cercano continuità per consolidare il piazzamento, mentre gli ospiti vogliono restare agganciati al treno europeo nonostante alcune assenze pesanti.
Il momento delle due squadre—
Il Celta Vigo vive un ottimo momento sotto la guida di Claudio Giráldez. I biancocelesti occupano il settimo posto e hanno raccolto 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime cinque gare, mostrando equilibrio tra fase offensiva e organizzazione difensiva. Il fattore campo potrebbe rivelarsi decisivo, soprattutto in una partita senza impegni infrasettimanali all’orizzonte.
L’Osasuna si presenta a Balaídos con numeri leggermente inferiori ma comunque solidi: due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque. La squadra di Alessio Lisci deve però fare i conti con diverse assenze a centrocampo, un aspetto che potrebbe influenzare l’inerzia della gara e costringere l’allenatore a soluzioni tattiche più prudenti.
Le probabili formazioni di Celta Vigo-Osasuna—
I padroni di casa scendono in campo con un dinamico 3-4-3, con tre riferimenti offensivi: López, Swedberg e Borja Iglesias. L'Osasuna dal canto suo rispondo con un folto centrocampo a cinque, a supporto della difesa e sostengo dell'unica punta Ante Budimir, che si sta rendendo protagonista di una grande stagione dal punto di vista realizzativo.
Celta Vigo (3-4-3): Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Alonso; Carreira, Román, Ilaix, Mingueza; Fer López, Swedberg; Borja Iglesias.
Osasuna (4-5-1): Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Galán; Iker Muñoz, Moi Gómez; Rubén García, Oroz, Víctor Muñoz; Budimir.
