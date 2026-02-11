Celtic-Livingston: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Premiership su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 11 febbraio - 01:37

Celtic–Livingston è una sfida che, almeno sulla carta, presenta gerarchie chiare ma che arriva in un momento delicato della Premiership scozzese. Al Celtic Park si affrontano una squadra in piena corsa per le prime posizioni e una formazione che invece lotta nelle zone basse e ha urgente bisogno di punti.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Premiership:

Celtic-Livingston: dove vedere la Premiership in Streaming e in Tv — CELTIC LIVINGSTON PREMIERSHIP DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Celtic-Livingston in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Qui Celtic — Il Celtic si presenta con una classifica di vertice e un rendimento interno molto forte. In casa gli Hoops producono tanto gioco, tengono il possesso su percentuali elevate e creano un alto numero di occasioni, con una media gol segnata superiore alle due reti a partita tra le mura amiche. La squadra di Martin O’Neill arriva da risultati positivi tra campionato e coppe, con attaccanti in buon momento — in particolare Nygren, Maeda e Cvancara — e una manovra offensiva che ha finalmente trovato continuità.

Qui Livingston — Il Livingston vive invece una stagione complicata, testimoniata dall’ultimo posto e da un rendimento esterno molto fragile. Le recenti trasferte raccontano di molte sconfitte consecutive, con difficoltà sia nella fase difensiva sia nella capacità di tenere palla e alleggerire la pressione. La produzione offensiva resta limitata, mentre il numero di gol subiti è elevato, soprattutto lontano da casa. L’obiettivo sarà abbassare il ritmo, chiudere gli spazi e provare a restare in partita il più a lungo possibile.

Celtic-Livingston, probabili formazioni — Celtic (4-3-3): Schmeichel, Araujo, Trusty, Scales, Tierney, Nygren, Engels, McGregor, Yang, Cvancara, Maeda.

Livingston (3-4-2-1): Prior, Finlayson, McGowan, Kabongolo, Lawal, Tait, Sylla, Fati, Smith, Bokila, Muirhead.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Championship: