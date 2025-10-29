Celtics-Cavs, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Scopri come seguire la gara Celtics-Cavs in streaming gratis: su Bet365 la diretta tv live è accessibile in pochi passi

Michele Massa 29 ottobre 2025 (modifica il 29 ottobre 2025 | 16:21)

Boston Celtics ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Dall'altra parte i Cavs che vogliono fare la voce grossa di questa NBA. Nella notte di giovedì 30 ottobre, le due squadre si troveranno contro per dare un segnale importante. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi GUARDARE GRATUITAMENTE Celtics-Cavs IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Celtics-Cavs in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della NBA direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Celtics-Cavs” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — Entrambe le squadre stanno attraversando un periodo non semplice, con alcune difficoltà evidenti soprattutto sul piano difensivo. Proprio per questo motivo, la partita potrebbe offrire spazio ai rispettivi talenti offensivi, un terreno in cui Boston Celtics e Cleveland Cavaliers non hanno mai mostrato particolari problemi. Si prospetta quindi una sfida dinamica, dal ritmo alto e con molti punti a referto.

Analizzando i precedenti ufficiali tra le due formazioni, emerge un equilibrio quasi perfetto. Le squadre si sono affrontate 83 volte, con 43 vittorie per i Celtics, padroni di casa, e 40 successi per i Cavaliers. Anche le medie punti confermano la parità: Boston segna in media 103,82 punti a partita, mentre Cleveland si attesta su 103,18. Il totale medio per incontro è di 207 punti, segno di partite solitamente combattute ma senza eccessi.

L’ultimo confronto diretto risale al 13 ottobre 2025, proprio sul parquet dei Boston Celtics, e si è concluso con un netto 138-107 in favore della formazione di casa, che ha dominato grazie a una prestazione offensiva di altissimo livello.

Non perdere l’occasione diseguire Celtics-Cavs in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della NBA.