Boston Celtics-Los Angeles Clippers, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Domenica alle 21.30 scendono in campo Los Angeles Clippers e Boston Celtics. Due squadre che si presentano con un record negativo e che puntano a rialzare la testa dopo un complesso inizio di stagione. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.
Celtics-Clippers, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE
Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare l’accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.
Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.
Un’occasione perfetta per godersi Boston Celtics-Los Angeles Clippers ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione della Nba in tempo reale.
Per accedere allo streaming è sufficiente:
Come arrivano al match le due squadre—
Boston approccia alla sfida contro i californiani con un record 6-7 che in pochi avrebbero aspettato. Gli infortuni hanno compromesso questa prima fase di stagione, ma nel gioco di Mazulla stanno venendo meno diversi fattori determinanti. Al momento, i Celtics sono perfino fuori dalla zona play-in. Nonostante diverse trade neanche i Clippers sono riusciti ad iniziare bene questa nuova stagione di NBA. Nella Western Conference i Clippers sono addirittura dodicesimi ed hanno vinto soltanto tre partite su undici giocate, rimediando ben otto sconfitte. Tra l’altro, non vince da sei partite di fila.
I probabili quintetti di Boston Celtics-Los Angeles Clippers—
Boston con il tempo sta dando leggeri segnali di ripresa e molto probabilmente Mazulla continuerà con quest’impostazione. Possibile, dall’altro lato, qualche cambio per i Clippers, che per svoltare la loro stagione potrebbero pescare qualche sorpresa anche dalla panchina.
Boston Celtics: J. Brown, J. Walsh, N. Queta, P. Pritchard, D. White.
Los Angeles Clippers: D. Jones Jr, J. Collins, I. Zubac, K. Dunn, J. Harden.
Non perdere Boston Celtics-Los Angeles Clippers , tra le sfide più avvincenti della Nba, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.
