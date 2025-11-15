derbyderbyderby streaming Celtics-Clippers, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Nba   
Domenica alle 21.30 scendono in campo Los Angeles Clippers e Boston Celtics. Due squadre che si presentano con un record negativo e che puntano a rialzare la testa dopo un complesso inizio di stagione. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Boston Celtics-Los Angeles Clippers, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare l’accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.

Palinsesto Bet365
Un’occasione perfetta per godersi Boston Celtics-Los Angeles Clippers ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione della Nba in tempo reale.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

  • Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

  • Cercare “Boston Celtics-Los Angeles Clippers ” nella sezione Live Streaming.

    • Come arrivano al match le due squadre

    Boston approccia alla sfida contro i californiani con un record 6-7 che in pochi avrebbero aspettato. Gli infortuni hanno compromesso questa prima fase di stagione, ma nel gioco di Mazulla stanno venendo meno diversi fattori determinanti. Al momento, i Celtics sono perfino fuori dalla zona play-in. Nonostante diverse trade neanche i Clippers sono riusciti ad iniziare bene questa nuova stagione di NBA. Nella Western Conference i Clippers sono addirittura dodicesimi ed hanno vinto soltanto tre partite su undici giocate, rimediando ben otto sconfitte. Tra l’altro, non vince da sei partite di fila.

    I probabili quintetti di Boston Celtics-Los Angeles Clippers

    Boston con il tempo sta dando leggeri segnali di ripresa e molto probabilmente Mazulla continuerà con quest’impostazione. Possibile, dall’altro lato, qualche cambio per i Clippers, che per svoltare la loro stagione potrebbero pescare qualche sorpresa anche dalla panchina.

    Boston Celtics: J. Brown, J. Walsh, N. Queta, P. Pritchard, D. White.

    Los Angeles Clippers: D. Jones Jr, J. Collins, I. Zubac, K. Dunn, J. Harden.

    Non perdere Boston Celtics-Los Angeles Clippers , tra le sfide più avvincenti della Nba, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.

