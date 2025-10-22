Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Nba

Lorenzo Maria Napolitano 22 ottobre 2025 (modifica il 22 ottobre 2025 | 01:32)

Boston Celtics e Philadelphia sono tra le squadre più iconiche della Nba, specialmente della Eastern Conference. Il match di domani, che andrà in scena dalle 01:30, è infatti un grande classico della palla a spicchi statunitense. Entrambe le franchigie sono reduci da una stagione che non ha propriamente rispettato le aspettative, a maggior ragione per quanto riguarda i 76ers. L'asticella degli obiettivi, quest'anno, è bella alta per entrambe e affrontarsi subito è un ottimo test.Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365.Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Celtics-Philadelphia 76ers, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis — Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare l’accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.

Un’occasione perfetta per godersi la sfida tra Boston Celtics e Philadelphia 76ers, ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta la magia della Nba in tempo reale.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare “Boston Celtics-Philadelphia 76ers” nella sezione Live Streaming.

Com’è finita l’ultima stagione — L'ultima stagione dei Philadelphia 76ers è stata a dir poco disastrosa. Senza Joel Embiid, la franchigia non è riuscita neanche ad arrivare ai play-in ed ha concluso la stagione regolare al tredicesimo posto, davanti soltanto agli Hornets e Washington Wizards. Boston, invece, ha raggiunto abbastanza facilmente i playoff ma ha mancato l'appuntamento in finale di Conference per mano dei New York Knicks, che hanno superato i Celtics in 6 gare. Ripartire senza Tatum è una sfida non semplice, ma non è la prima volta che Mazulla affronta prove di questa difficoltà.

Visualizza questo post su Instagram

I probabili quintetti di Boston Celtics-Philadelphia 76ers — Senza Tatum, il pallino del gioco dei Celtics è nelle mani di Jalen Brown. Philadelphia, invece, può finalmente contare su Joel Embiid, capace di cambiare volto alla franchigia soltanto con la sua presenza. I due seguenti quintetti dovrebbero essere quelli base per la prossima stagione.

Boston Celtics: Anfernee Simons, Derrick White, Jalen Brown, Sam Hauser, Neemias Queta.

Philadelphia 76ers: Tyrese Maxey, Quentin Grimes, VJ Edgecombe, Paul George, Joel Embiid.

Non perdere Boston-Philadelphia, tra le sfide più avvincenti della prima giornata di Nba, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.